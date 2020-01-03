https://static.news.ru/photo/6c4de5d2-2e4b-11ea-8016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Минск предлагает Москве реализовать вариант разовых поставок нефти в Белоруссию из запасов независимых поставщиков на время проведения переговоров.

Источник в отрасли рассказал об этом «Интерфаксу». По словам собеседника агентства, такая возможность «оперативно прорабатывается». В Белоруссии надеются на заключение соответствующих договорённостей в самое ближайшее время. Источник также сообщил, что несмотря на приостановку поставок нефти с 1 января 2020 года, запасы сырья позволяют белорусским НПЗ некоторое время продолжать работу в режиме пониженной загрузки. Транзит энергоресурса через Белоруссию при этом осуществляется в обычном режиме.

Как сообщал NEWS.ru, Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов ОАО «Нафтан» и Мозырский. Это связано с тем, что Москве и Минску до сих пор не удалось договориться о новых условиях поставок.