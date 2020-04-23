Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

https://static.news.ru/photo/7bd9ed24-861c-11ea-98e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых.

Ситуация кардинально изменилась с момента заседания совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности, — сообщает ЦБ РФ.

Как следует из сообщения регулятора, Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По его прогнозу, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк РФ в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал валюту на внутреннем рынке с расчётами 22 апреля на 19,2 млрд рублей. Это самая большая сумма, выделенная регулятором с момента начала упреждающих продаж валюты.