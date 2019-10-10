https://static.news.ru/photo/50299336-eb4a-11e9-934f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Центральный банк РФ рассматривает разные варианты по снижению ключевой ставки в 2019 году.
Рассматриваем разные варианты. Говорить о том, конкретно насколько будет снижена ставка, я бы воздержалась, — цитирует РИА Новости главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину, сделавшую заявление в кулуарах форума Finopolis.
Ранее News.ru писал, что Банк России решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7%. Такое решение принял совет директоров 6 сентября 2019 года.