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Центробанк ведёт диалог со Сбербанком по быстрым платежам. Кредитная организация начала работу по присоединению к этой системе, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она уточнила, что Сбербанк включился в процесс позднее остальных организаций. В связи с этим регулятор и банк вместе пытаются обеспечить максимально быстрые сроки подключения, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что...