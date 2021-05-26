Банк «навязал» платные услуги. Что делать?

https://static.news.ru/photo/a6b63456-be17-11eb-86aa-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Интересный случай произошёл с клиентом Совкомбанка из Ярославля. Дмитрий Билик рассказал, что при оформлении автокредита в финансовом учреждении с него сняли 80 тысяч рублей за услугу «Помощь на дорогах», согласия на оформление которой он не давал.

Ранее данная услуга и её стоимость со мной никак не обсуждались и меня о ней не информировали, то есть сумма была добавлена в размер кредита по-тихому, — пишет пользователь на портале Banki.ru.

Отказаться от услуги мужчине не дали, после чего он подал заявление в ООО «Союз Профи Эксперт», которое должно было оказывать эти услуги, с просьбой закрыть договор и вернуть деньги, однако организация отказалась даже получить письмо. Тогда Дмитрий обратился в банк, но финансовая организация не стала возвращать сумму, ссылаясь на предоставляющих услугу третьих лиц.

Подобные обращения написали и другие пользователи портала, ситуация распространённая. Например, Сергею Кудряшову из Санкт-Петербурга не отключили платное СМС-информирование в банке «Восточный» с ежемесячной платой в 59 рублей, а клиент банка «Русский Стандарт» Роман Князев потерял 18 тысяч рублей из-за подключения функции «обслуживание счёта», о которой ему ничего не сообщили.

Мнение эксперта

Директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков рассказал, что часто сталкивается с подобными обращениями в своей практике. Он подчеркнул, что финансовые организации не имеют права оформлять какие-либо дополнительные услуги без уведомления и согласия клиента.

Эксперт подчеркнул, что гражданин может в любой момент отказаться от сотрудничества с банком и расторгнуть договор. В случае если вам была навязана услуга, стоит обращаться непосредственно в банк, с которым возник подобный прецедент. Если финансовая организация игнорирует обращения, как в случае с Дмитрием Биликом, стоит прибегнуть к помощи Службы защиты прав потребителей Банка России.