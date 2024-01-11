Азербайджан поставил в Россию более 90 тонн яиц Россельхознадзор: Азербайджан поставил в Россию 1,5 млн яиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан поставил в Россию 1,5 млн яиц для дальнейшей реализации в стране. Общий вес доставленной продукции составляет 90,63 тонны, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 млн штук яиц (90,63 тонны), — говорится в сообщении.

Как сообщает Россельхознадзор, 11 января через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» была ввезена очередная партия яиц из Азербайджана. Объем доставленной продукции составил 306 тысяч штук, вес партии — 18,63 тонны.

Вторая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тысячи штук была доставлена в Россию 5 января. Общий вес поставки превысил 19 тонн. Первую партию турецких яиц ввезли в страну 3 января в равном количестве продукции.

В ходе встречи с предпринимателя в Хабаровске президент России Владимир Путин коснулся темы резкого подорожания яиц в стране. Он рассказал, что объем производства не уменьшился, однако увеличилось потребление — в связи с небольшим ростом доходов населения. При этом, отметил Путин, власти вовремя не среагировали на ситуацию. По его словам, решение об открытии импорта продукции было принято с опозданием.

Минсельхоз сообщил, что за последние две недели цены на яйца у производителей снизились. Продукция первой категории подешевела на 2,5%, второй — на 4,2%. В ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле.