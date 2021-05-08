Автоэксперт раскрыл секреты покупки подержанного авто

https://static.news.ru/photo/e6ecd186-b040-11eb-a2cd-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Автомобиль с рук нужно покупать только с помощью автоподборщиков, которые обладают опытом в выборе подержанных машин. Но за их услуги нужно платить, приводит рекомендацию координатора сообщества «Синие ведёрки» Петра Шкуматова издание URA.RU.

Если человек не разбирается в автомобилях, то нужно воспользоваться услугами специалиста — автоподборщика, которому вы и другие люди доверяют, у которого есть успешный опыт. Или воспользоваться услугами знакомого мастера, механика, кузовщика — человека, который может считаться хоть сколько-нибудь специалистом, — советует автоэксперт.

Услуги автоподборщика на сегодня могут обойтись от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона России, уточняет Шкуматов.

Также покупателям советуют проверить машину в специализированных сервисах именно той марки, авто которой покупает будущий автовладелец.

Вообще, эксперты не рекомендуют покупать машины «с рук», так как в этом случае приобретатель не защищён законом.

«Другими словами, даже своему соседу, которого вы знаете, вы юридически ничего предъявить не сможете. Я рекомендую всегда покупать у проверенных игроков», — советует автоэксперт.

Как сообщалось ранее, семь компаний сразу подняли цены на автомобили из-за падения продаж, ослабления рубля, дефицита и подорожания электроники. Автодилеры предупреждают, что в июне рост цен на машины продолжится, но подорожание будет постепенным, чтобы рост цен не заблокировал спрос.