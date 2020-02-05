Самая выгодная цена на аренду жилья зафиксирована в Пензенской области: проживание в однокомнатной квартире в этом регионе в среднем составляет чуть более 7,5 тысячи рублей в месяц, в двухкомнатной — 8,7 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Дёшево «однушку» можно снять и в Курской области (7,7 тысячи рублей), Чувашии (7,8), Кировской (7,9) и Курганской областях (7,9). Что касается «двушек», то выгодные цены зафиксированы в Чувашии (9,2), Курской области (9,2), Ингушетии (9,7) и Тамбовской области (9,8).

Больше всего за аренду однокомнатной квартиры придётся отдать в Сахалинской области (28,3), Москве (28,3), Ненецком (25,4), Ямало-Ненецком (23) и Чукотском (22,8) автономных округах. Самые высокие цены на аренду «двушек» также оказались в Сахалинской области (36,6), Москве (36), Ямало-Ненецком (32,6) и Чукотском (28,5) автономных округах, и в Якутии (27,6).

В Санкт-Петербурге средняя стоимость проживания в «однушке» в течение месяца составляет чуть больше 20,3 тысячи, в двухкомнатной квартире — почти 25 тысяч.

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в разговоре с NEWS.ru допустил наличие погрешности в статистике. При этом эксперт отметил, что высокие цены на съём жилья в ряде регионов связаны с притоком в них инвестиций, а также с наличием достаточного количества рабочих мест и развитием социальной инфраструктуры.

Если говорить в целом, то низкая стоимость аренды жилья обычно фиксируется в регионах с наименее эффективной экономической деятельностью и наоборот. В развивающихся городах создаются новые рабочие места с достойной оплатой труда, и люди туда мигрируют. Соответственно и цены на съём квартиры в этих населённых пунктах растут. Стоимость жилья — индикатор экономического развития региона и его социальной привлекательности. Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риэлторов вице-президент Российской гильдии риэлторов

Эксперт подчеркнул — невозможно точно утверждать, что стоимость аренды квартир в Сахалинской области самая высокая по России. Однако, заявил он, региону действительно выделяют инвестиции, и в поиске рабочих мест туда приезжают люди из близлежащих населённых пунктов.

Самые высокие цены на съём жилья, по мнению Апрелева, кроме Москвы и Санкт-Петербурга наблюдаются на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае. В последнем регионе на сегодняшний день также активно создаются рабочие места, отметил эксперт.

По словам члена Российской гильдии риэлторов Константина Барсукова, в Москве за последний год спрос на жильё существенно увеличился, и рынок отреагировал на это ростом цен на аренду. В столице, согласно его опыту, 28,3 тысячи рублей за однокомнатную квартиру и 36 тысяч рублей за двухкомнатную — как правило, не средние цены, а минимальные. Эксперт отметил, что стоимость арендного жилья крайне редко опускается ниже этих отметок. И речь в таких случаях идёт о квартирах без ремонта или же сдаваемых «по знакомству».

Специалист также заявил о том, что спрос на «однушки» традиционно выше, чем на «двушки». Барсуков обосновал это тем, что дешёвое жильё всегда пользуется большим успехом на рынке. Он также отметил, что выбор в пользу однокомнатных квартир, как правило, делают студенты и несемейные квартиросъёмщики.