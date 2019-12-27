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Специалисты интернет-магазина Ozon выяснили, что на 60% понизился спрос в декабре на майонез по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщил портал «Афиша Daily».

Продажи майонеза упали на 60% по сравнению с прошлым годом. При этом греческий йогурт, который обычно используют как альтернативу майонезу, стали покупать в два раза чаще, — привело результаты исследования издание.

Специалисты портала связывают падение популярности майонеза с распространением правильного питания и здорового образа жизни.

Также аналитики отметили падение продаж селёдки и солёных огурцов. В прошлом году эти продукты покупали чаще на 7%.

Увеличились продажи сыров, они стали популярнее на 180%. Особенно востребованы пармезан, моцарелла и камамбер. Выросли продажи кукурузы, горошка, ананаса и икры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что диетолог назвала пользу майонеза. Этот соус богат витамином Е и жирорастворимыми витаминами. Однако его стоит употреблять в небольших количествах.