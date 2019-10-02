https://static.news.ru/photo/30475b36-e549-11e9-8fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Аналитик компании БКС Иван Копейкин прокомментировал прогнозы ряда экспертов о грядущем обвале курса рубля из-за попадания российской национальной валюты в так называемый крест смерти — особую ситуацию на финансовом рынке, сигнализирующую об увеличении темпов обесценивания.

Мнение Копейкина приводит Радио Sputnik . Аналитик отметил, что риски для рубля, безусловно, есть, выделив в качестве таковых торговые войны и замедление мировой экономики. Однако Копейкин подчеркнул, что есть и позитивные тенденции — например, стимулирование валют «практически от всех мировых ЦБ».

Ничего суперстрашного не будет. В России остаются не очень, но высокие процентные ставки, выше, чем в аналогичных странах вроде Бразилии. Так что суперпадения не стоит ждать, — заключил аналитик.

Согласно официальному курсу валют, установленному ЦБ РФ на 3 октября, стоимость бивалютной корзины выросла на 48,5 копейки по сравнению с предыдущим днём, демонстрируя таким образом дальнейшее снижение курса рубля.

Как ранее писал News.ru, Всемирная торговая организация ухудшила свой прогноз объёмов роста мировой торговли из-за замедления мировой экономики и эскалации торговых конфликтов.