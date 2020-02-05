Они могут привести к повышению качества кредитных портфелей в рамках статистических реалий и, соответственно, к снижению концентрации рисков финансовой стабильности в экономике. Однако если в перспективе 2-3 лет в отношении населения не будет реализован существенный импульс для повышения его благосостояния, потребительскому спросу без кредитной поддержки и, соответственно, экономическому росту может быть нанесен масштабный ущерб, — сообщил NEWS.ru эксперт.