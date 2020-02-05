Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил о положительных сторонах «охлаждающих» рынок потребительского кредитования мерах Банка России.
Они могут привести к повышению качества кредитных портфелей в рамках статистических реалий и, соответственно, к снижению концентрации рисков финансовой стабильности в экономике. Однако если в перспективе 2-3 лет в отношении населения не будет реализован существенный импульс для повышения его благосостояния, потребительскому спросу без кредитной поддержки и, соответственно, экономическому росту может быть нанесен масштабный ущерб, — сообщил NEWS.ru эксперт.
Наибольшим риском он назвал склонность населения к использованию услуг «серого» и «чёрного» рынка кредитования. Она может сильно проявиться, когда доступ к использованию легальных заемных ресурсов будет ограничен.
Как ранее писал NEWS.ru, Антон Покатович отметил стабильность на рынке потребительского кредитования.
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