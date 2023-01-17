Аналитик дал прогноз по курсу биткоина в 2023 году Аналитик Зуборев: серьезного роста стоимости биткоина не стоит ожидать до середины 2023 года

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Серьезного роста стоимости биткоина не стоит ожидать раньше середины 2023 года, рассказал РИАМО аналитик Никита Зуборев. По его словам, только после этого возможен разворот глобального тренда, но более вероятно, что это произойдет в конце осени 2023 года. Эксперт добавил, что обновления локальных минимумов также не случится, но «боковое движение» цен на биткоин будет продолжаться даже по самым позитивным прогнозам.

По нашим прогнозам, первое полугодие 2023 будет нейтральным, без серьезных всплесков активности. Ранее середины года мы не ожидаем разворота глобального тренда — более вероятным сценарием выглядит начало роста в конце осени этого года, — считает Зуборев.

Аналитик напомнил, что по итогам 2022 года стоимость биткоина снизилась более чем на 60%. При этом если ориентироваться на исторические данные, период стагнации на крипторынке может продлиться полтора-два года. В качестве факторов, сдерживающих рост спроса на биткоин, эксперт отметил ограниченность аудитории и цикличность рынка. Он добавил, что улучшение конъюнктуры мировой экономики в 2023 году позитивно скажется и на рынке криптовалют.

Американский инвестор Джим Роджерс ранее заявил, что большая часть существующих в настоящее время криптовалют в конечном счете исчезнет или обесценится. Он полагает, что жизнеспособными окажутся только цифровые валюты, выпущенные государствами. Он добавил, что в результате немногочисленные криптовалюты смогут выжить только в качестве торговых средств, а власти будут стремиться установить контроль над их обращением.