«AliExpress Россия»: значительно вырос интерес россиян к товарам для дачи

https://static.news.ru/photo/318e1af2-a213-11ea-9431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antranias /pixabay.com

Аналитики «AliExpress Россия» сообщили, что спрос россиян на товары для дачи повысился в 31 раз в 2020 году по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Эксперты отметили, что чаще всего жители России покупают мебель для дачи. Эксперты уверены, что это связано с тем, что россияне планирует проводить самоизоляцию в загородных домах, где есть возможность свободно выйти из дома, в отличие от замкнутого пространства в квартире.

Стремительный рост продаж товаров связан с приходом традиционного периода подготовки к дачному сезону, а также с планами покупателей провести остальную часть самоизоляции за городом. Наиболее высокий рост отмечен в категории «Мебель для сада»: более 3000% год к году, — приводит сообщение «AliExpress Россия» агентство «Прайм».

Специалисты «AliExpress Россия» сообщили, что помимо мебели россияне покупали: качели, шезлонги, гамаки, уличные стулья (для сада и пляжа), скамейки. Отмечается, что популярность категории повысилась в 7 раз. Также выросли продажи садовых инструментов на 106% и товаров для полива на 238% по сравнению с 2019 годом.

«AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее NEWS.ru писал, что «AliExpress Россия» запустит сервис Plus с ускоренной доставкой товаров и возможностью бесплатной доставки товаров от международных продавцов до дома. До июня сервис будет работать в режиме бета-теста.