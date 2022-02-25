Альфа-банк и «Открытие» попали под санкции ЕС

Евросоюз ввёл санкции в отношении Альфа-банка и банка «Открытие». Об этом сообщается в документе, который опубликован в Официальном журнале ЕС.

Ограничения касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года. Также под санкции попали банк «Россия» и Промсвязьбанк, Минобороны России, СВР, «Оборонпром», «Рособоронэкспорт», КамАЗ, «Севкомфлот», «Севмаш», ракетно-космический центр «Прогресс».

Евросоюз ввёл ограничения на экспорт товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны и безопасности, запретил экспорт товаров и технологий в РФ, необходимых для авиационной и космической отраслей. Центробанку и правительству ограничен доступ к рынку капитала ЕС. Запрещено предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли с Россией и инвестиций в РФ.

В числе российских предприятий, на которые наложены ограничения, оказались 60 ведущих компаний российского ВПК, самолётостроительных и кораблестроительных компаний, в том числе авиастроительные компании «Сухой» и «Туполев».

В санкционном списке Евросоюза также оказались 98 россиян.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внёс в санкционные списки зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева.