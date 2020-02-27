https://static.news.ru/photo/0f9aedea-596a-11ea-a685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение ценных бумаг российских компаний к вечеру 27 февраля ускорилось на фоне дешевеющей нефти. Индекс РТС обрушился до уровня конца октября 2019 года и достиг отметки 1404,25 пункта. Мосбиржа отметилась снижением до 2930,97 пункта.

Лидерами отката являются акции «Сургутнефтегаза» (-10% и −4,4% «префы»), «Мечела» (-8,2%), «Аэрофлота» (-6,6%), «Россетей» (-5,9%), «ФСК ЕЭС» (-5,6%), «РусГидро» (-4,7%) и «Распадской» (-4,4%). Доллар подорожал до 65,77 рубля. Нефть Brent дешевеет до $51,27 за баррель.

Очередной удар по стоимости углеводородов нанесли сообщения об активном распространении коронавируса за пределами Китая и опасения за будущий рост мирового ВВП. Эксперты предупреждают, если вслед за КНР станет ухудшаться экономическая ситуация в Европе, Южной Корее, Японии и США, сырьевые котировки могут двинуться ниже $50.

По последним оценкам Международного валютного фонда, заболевание может снизить темпы роста китайской экономики на 0,4 процентных пункта (с 6% до 5,6%). Мировой ВВП может потерять 0,1 п.п. своего роста. Об этом в начале недели заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Общее число заражённых по всему миру уже превысило 80 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55. В последний раз она достигала подобного значения 2 января 2019 года.