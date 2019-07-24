Семикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Европы и олимпийская чемпионка—2016 российская фехтовальщица на саблях Софья Великая в интервью News.ru подвела итоги прошедшего чемпионата мира в Будапеште и объяснила, почему не смогла одолеть соперницу украинку Ольгу Харлан.

— Мы сейчас как раз находимся в аэропорту, возвращаемся домой.

— В каком настроении находится команда после турнира?

— Конечно, с хорошим. Мы счастливы и рады. Сезон был очень тяжёлый и активный, начался период отборочных соревнований и лицензий на Олимпийские Игры. Мы все рады, что справились и завершили этот сезон победой. Это очень важно.

— Накануне чемпионата мира вы говорили, что главная задача наших ребят — отобраться на Олимпийские игры. В каких видах мы не гарантировали себе участия в Играх?

— Мы надеемся, что все попадут на Олимпиаду. Отбор ещё не закончен. Если у кого-то остались какие-либо вопросы, то впереди будет шансы поставить все точки над i. Несмотря на то, что мужская сабля хоть неудачно выступила, всё-таки ребята имеют ещё хорошие шансы отобраться на Игры. Я думаю, что всё сложится хорошо, и последние отборочные соревнования пройдут для всех удачно.

— Сборная России победила в медальном зачёте на чемпионате мира по фехтованию. Вы взяли серебряную медаль турнира. Во время поединка вы вели в счёте 14:13. Что пошло не так?

— На самом деле мы давно не встречались, оба спортсмена высокого уровня. Сначала Ольга [Харлан] меня обыграла, потом мне удалось сравнять, затем повести. Я приняла решение, сделала правильный, как я считаю, приём и плохо его использовала. Поэтому проиграла.

— Говорят, серебряная медаль так же обидна, как четвёртое место. Так ли это?

— Нет, для меня ценна любая медаль, я всегда рада призовому месту и счастлива, когда выигрываю.

— Вы, однозначно, лидер в женской сабле. Откуда столько энергии и сил?

— Не знаю, пока есть силы, энергия и желание, я фехтую, когда закончатся — закончу работу (смеётся).

— После чемпионата Европы было много споров и упрёков в сторону остальных саблисток со стороны главного тренера Ильгара Мамедова. Он говорил, что девушки мало вам помогают. Что он сказал после прошедшего турнира?

— Пока он только поздравил нас. Подведение итогов ожидается в сентябре после отдыха. В принципе, на этом турнире девушки показали великолепное фехтование, сплочённость, совершенно не паниковали и помогли мне нанести решающий удар, дав мне возможность, ведя в счёте, создать такую ситуацию.

— Два золота на чемпионате завоевала Инна Дергилазова, которую вы называете лидером в женской рапире. Обсуждали с ней предстоящие Игры после чемпионата?

— Конечно. Вообще я просматривала последний решающий удар, который она нанесла. Тогда я поняла, что нужно так же уверенно заканчивать фехтовать, как Инна, чтобы не было споров и вопросов.

— Впереди отпуск. Уже решили, куда отправитесь?

— Да, я уеду далеко с семьёй к морю (смеётся).

— Когда планируете вернуться к тренировкам?

— В сентябре у нас предсезонный сбор в Греции. Будем готовиться к новому сезону.