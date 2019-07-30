Основной разыгрывающий сборной России Сергей Карасёв в интервью News.ru рассказал о подготовке команды к турнирам и рассказал, будут ли проблемы с лидером «Химок» Алексеем Шведом в борьбе за мяч.
— Вы уже неделю находитесь на базе в Новогорске. Как проходит сбор национальной команды?
— Мы больше сейчас акцентируем внимание на физическую подготовку, приходим потихоньку в форму.
— С партнерами успели сыграться? Чувствуете себя с ними на одной волне?
— У нас достаточно большой костяк, долгое время играем вместе. Не было так, что всех собрали в один день. Мы давно знаем друг друга. Сыгранность есть, но её надо освежить в памяти.
— Не вся команда пока в сборе. Не станет ли это проблемой в дальнейшем?
— Надеюсь, нет. Пока ждём остальных ребят, когда будет полный состав. Тогда, думаю, потихонечку начнём готовиться уже непосредственно к чемпионату мира. Понятно, что нет Тимы, а это очень тяжелая потеря.
— Куда делся ваш напарник по клубу Алексей Швед?
— Не знаю. Лёха, надеюсь, что скоро приедет. Но он здоров, всё хорошо. Диму Кулагина ждём. И, конечно, хотелось бы, чтобы Тимофей Мозгов помог.
— Изучали соперников уже по предстоящему чемпионату мира? С кем сложнее будет играть на паркете?
— Все говорят, что самый сложный — Аргентина. Но нет, мне кажется, что все команды — не подарок. Вспоминая Олимпиаду-2012, где в квалификации Нигерия показала себя с очень хорошей стороны, нельзя эту национальную команду сбрасывать со счетов. Но если мы хотим на что-то рассчитывать, если у нас есть надежды на медали, если мы хотим побороться за Олимпиаду-2020, то наши главные матчи не могут быть в группе, они должны быть дальше. Безусловно, будем готовиться, по ходу, будем разбирать всех соперников. Вечером начнём видео смотреть. Правда, пока не знаю, Иорданию включат или соперников из группы.
— Как раз в пятницу стартует небольшой турнир. Как оцените готовность к нему?
— Посмотрим, первые игры перед чемпионатом мира, сыгрываемся потихоньку, ещё не полный состав, ждём, когда они вернутся в сборную, будем наигрывать какие-то схемы с теми, кто сейчас есть. Всё равно, первые игры — это нервозность, особенно перед болельщиками. Мы ещё не в оптимальной физической кондиции, потому что только неделю тренируемся, и нужно время для того, чтобы набрать стопроцентную форму. Поэтому, не обещаю сразу какую-то великолепную игру от нас. Но желание и самоотдача будут на стопроцентном уровне. Особенно перед болельщиками.
— Вы ранее бывали в Китае. Расскажите, как там климат? Сложно будет перестраиваться команде?
— По ощущениям помню, что там как будто кругом смог. Кухня очень специфическая. Это муравейник для меня. Но, безусловно, есть прелести — в Шанхае красиво очень.
— Как вообще себя чувствуете?
— Отлично. Я не переставал тренироваться во время отпуска. Например, после Греции, когда приехал в Питер, с отцом проводил тренировки.
— В Москву из Санкт-Петербурга не перебрались пока?
— На финишной прямой, скоро уже обживёмся с семьёй.
— У вас же были другие интересные предложения. Почему выбрали в итоге «Химки»?
— Это самый оптимальный вариант для меня сейчас. Я уже говорил ранее и повторю: я рад оказаться в «Химках», эта команда ставит перед собой высокие цели и старается добиваться их. Надеюсь, в этом сезоне с тем составом, который уже вырисовывается, и, вероятно, к тому же, будут ещё подписания, поборемся за победу в Единой лиге ВТБ и постараемся выйти в Финал четырёх Евролиги.
— Теперь в «Химках» увеличилось количество лидеров. Как мяч с Алексеем Шведом будете делить?
— Так сложилось, что я никогда ни с кем не делил мяч. Я могу подстраиваться под других игроков, потому что главное — результат команды, а не личные очки. Проблем с Лёхой не будет.