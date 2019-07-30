Основной разыгрывающий сборной России Сергей Карасёв в интервью News.ru рассказал о подготовке команды к турнирам и рассказал, будут ли проблемы с лидером «Химок» Алексеем Шведом в борьбе за мяч.

— Вы уже неделю находитесь на базе в Новогорске. Как проходит сбор национальной команды?

— Мы больше сейчас акцентируем внимание на физическую подготовку, приходим потихоньку в форму.

— С партнерами успели сыграться? Чувствуете себя с ними на одной волне?

— У нас достаточно большой костяк, долгое время играем вместе. Не было так, что всех собрали в один день. Мы давно знаем друг друга. Сыгранность есть, но её надо освежить в памяти.

— Не вся команда пока в сборе. Не станет ли это проблемой в дальнейшем?

— Надеюсь, нет. Пока ждём остальных ребят, когда будет полный состав. Тогда, думаю, потихонечку начнём готовиться уже непосредственно к чемпионату мира. Понятно, что нет Тимы, а это очень тяжелая потеря.

— Куда делся ваш напарник по клубу Алексей Швед?

— Не знаю. Лёха, надеюсь, что скоро приедет. Но он здоров, всё хорошо. Диму Кулагина ждём. И, конечно, хотелось бы, чтобы Тимофей Мозгов помог.

— Изучали соперников уже по предстоящему чемпионату мира? С кем сложнее будет играть на паркете?

— Все говорят, что самый сложный — Аргентина. Но нет, мне кажется, что все команды — не подарок. Вспоминая Олимпиаду-2012, где в квалификации Нигерия показала себя с очень хорошей стороны, нельзя эту национальную команду сбрасывать со счетов. Но если мы хотим на что-то рассчитывать, если у нас есть надежды на медали, если мы хотим побороться за Олимпиаду-2020, то наши главные матчи не могут быть в группе, они должны быть дальше. Безусловно, будем готовиться, по ходу, будем разбирать всех соперников. Вечером начнём видео смотреть. Правда, пока не знаю, Иорданию включат или соперников из группы.

Сергей Карасёв (справа) Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Как раз в пятницу стартует небольшой турнир. Как оцените готовность к нему?

— Посмотрим, первые игры перед чемпионатом мира, сыгрываемся потихоньку, ещё не полный состав, ждём, когда они вернутся в сборную, будем наигрывать какие-то схемы с теми, кто сейчас есть. Всё равно, первые игры — это нервозность, особенно перед болельщиками. Мы ещё не в оптимальной физической кондиции, потому что только неделю тренируемся, и нужно время для того, чтобы набрать стопроцентную форму. Поэтому, не обещаю сразу какую-то великолепную игру от нас. Но желание и самоотдача будут на стопроцентном уровне. Особенно перед болельщиками.

— Вы ранее бывали в Китае. Расскажите, как там климат? Сложно будет перестраиваться команде?

— По ощущениям помню, что там как будто кругом смог. Кухня очень специфическая. Это муравейник для меня. Но, безусловно, есть прелести — в Шанхае красиво очень.

— Как вообще себя чувствуете?

— Отлично. Я не переставал тренироваться во время отпуска. Например, после Греции, когда приехал в Питер, с отцом проводил тренировки.

— В Москву из Санкт-Петербурга не перебрались пока?

— На финишной прямой, скоро уже обживёмся с семьёй.

— У вас же были другие интересные предложения. Почему выбрали в итоге «Химки»?

— Это самый оптимальный вариант для меня сейчас. Я уже говорил ранее и повторю: я рад оказаться в «Химках», эта команда ставит перед собой высокие цели и старается добиваться их. Надеюсь, в этом сезоне с тем составом, который уже вырисовывается, и, вероятно, к тому же, будут ещё подписания, поборемся за победу в Единой лиге ВТБ и постараемся выйти в Финал четырёх Евролиги.

— Теперь в «Химках» увеличилось количество лидеров. Как мяч с Алексеем Шведом будете делить?

— Так сложилось, что я никогда ни с кем не делил мяч. Я могу подстраиваться под других игроков, потому что главное — результат команды, а не личные очки. Проблем с Лёхой не будет.