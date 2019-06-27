Гандболистка Дарья Дмитриева в межсезонье перебралась из тольяттинской «Лады» в Москву, где будет капитанить в ЦСКА. В разговоре с корреспондентом News.ru спортсменка рассказала, что до этого момента не работала с иностранными специалистами, а также назвала примерный срок, который потребуется «армейцам» на то, чтобы сыграться.

— Вас на презентацию команды, получается, вырвали посреди отпуска?

— Какое слово «вырвали». Да, получается, что так и вышло: надо было приехать и подписать контракт с клубом.

— Быстро ли решились на смену обстановки?

— Понятно, что определённый риск был, но мне кажется, что никакого негатива точно ждать не стоит, всё у нас будет супер. Новая команда имеет хороший подбор исполнителей, так что риск можно назвать оправданным.

— А что больше мотивировало: столица, где выступает муж, или амбициозные планы ЦСКА?

— Да всё вместе, я думаю. Понятно, что амбиции команды первостепенны, но приятно оказаться в одном городе со своим мужем, быть к нему поближе.

Дарья Дмитриева Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

— Удастся ли «Ростов» сдвинуть с насиженного ими первого места?

— Да что вы все про «Ростов»-то всё спрашиваете (смеётся)? Нам надо будет со всеми играть, стараться добиваться результата в каждой встрече, а не только с дончанками. Надо ещё 10 других клубов тоже оставить без очков.

— Вы, если не ошибаюсь, раньше не работали с иностранным тренером?

— Да, у меня это первый такой опыт в моей профессиональной карьере. Тем интереснее будет работать под руководством Яна Лесли.

— Волнительно? Тренер не очень хорошо знает русский, а вы, наверное, — английский.

— Не всё, определённо (смеётся). Но у нас есть пресс-атташе, который также будет помогать тренеру с переводом. Надеюсь, что общими усилиями мы сможем наладить контакт и понять все требования нашего наставника. Но я бы не сказала, что как-то волнительно. В крайнем случае можно изъясняться жестами, проблем не должно возникнуть. У нас есть те, кто уже выступал за границей, так что большинство так или иначе язык знает.

— Много ли времени потребуется ЦСКА, чтобы сыграться?

— Некоторые уже играли друг с другом в других клубах. ЦСКА брал исполнителей целыми звеньями. Не знаю, чтобы хорошо сыграться, потребуется как минимум полгода.

— А там и до медалей уже будет не так далеко...

— Конечно. Поэтому я так и сказала.