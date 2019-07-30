Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, почему команда решила вернуть в родные стены центрового Тимофея Мозгова.

— «Химки» объявили о подписании Мозгова. Скажется ли травма колена на игре Тимофея, из-за которой он пропустил прошлый сезон?

— Этим летом, как и в предыдущие межсезонья, Тимофей приезжал к нам в «Химки» и готовился к предстоящему сезону. Он с мая в команде, это его родной клуб, он когда-то уехал от нас в НБА и всё время возвращался тренироваться. Сейчас мы полностью наблюдали всю ситуацию с его травмированным коленом, процессом восстановления. «Химки» владеют самой полной информацией о его здоровье, и исходя из этого, в итоге мы и подошли к тому результату, который сейчас есть – заключили взаимовыгодный контракт. В принципе, учитывая динамику его восстановления, к началу сезона, к октябрю, разумеется, он должен быть в нормальной форме и готов к играм. Может быть, не на 100%, конечно, это не просто. Тем не менее, он уже должен быть в составе, в тренировочном процессе, а дальше уже решение тренера, на какое время выпускать и какой нагрузке подвергать.

— Отталкиваясь от состояния здоровья, насколько он готов к нагрузкам Евролиги и Единой лиги ВТБ? И вообще большой ли риск в подписании игрока, который не до конца восстановился?

— Ну, это всегда определённый риск. Я вам даже больше скажу: есть риск, когда подписываешь абсолютно здорового игрока, потом он получает травму и весь сезон играешь без «вроде бы здорового игрока». Это профессиональный спорт. Здесь никто не застрахован от травм. Это часть профессии.

— Поедет ли он в сборную?

— Это уже вопрос к менеджерам национальной команды и её главному тренеру. Мне сложно здесь что-то комментировать.

— Поделитесь деталями договора. Вы подписали на сезон, будет ли пролонгация?

— Контракт рассчитан на один сезон. Мы посмотрим, как всё это пойдёт, потому что Тимофей сам соскучился по баскетболу и хочет побыстрее вернуться на площадку. Для «Химок» это очень хороший вариант – наш воспитанник, чемпион НБА возвращается в клуб. А как это будет на протяжении всего сезона, к сожалению, не можем сказать. Мы же не ясновидящие. Посмотрим. В течение самого контракта будем думать – продлевать или не продлевать. И сам Тимофей будет размышлять. Пока совсем не ясно.

— Этим летом, откровенно говоря, «Химки» всех удивили в летнее трансферное окно: подписание Сергея Карасёва, тот же Тимофей Мозгов – это амбициозные игроки. Не будет ли у них проблем с нынешними лидерами? Например, с Алексеем Шведом.

— Здесь уже очень важна позиция и роль главного тренера, который должен воспользоваться теми ресурсами, которые сейчас у него оказались, в его подчинении. Он должен выстроить из этих игроков, я бы даже сказал звёзд, единую команду, которая может добиваться результата. Поэтому, здесь скорее вопрос к нашему главному тренеру Римасу Куртинайтису.

— Планируете до конца лета ещё приобретения?

— У нас ещё две легионерские позиции остаются свободными. Мы планируем до конца августа их закрыть.