Россиянам рассказали, как спастись от 50-градусной жары в Египте Турэксперт Ансталь: летом в Египте лучше бронировать отель на первой линии

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Чтобы спастись от 50-градусной жары в Египте, лучше выбирать отели на первой линии или проветриваемые бухты, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт уточнила, что перед поездкой путешественнику следует хорошо подумать, комфортно ли ему будет отдыхать в таких условиях.

Летом в Египте температура может достигать и 40, и 50 градусов тепла на солнце. Поэтому перед тем как выбрать Египет для летнего отдыха, хорошо подумайте, как вы переносите жару, подходит ли вам такой вариант отдыха. В такой ситуации есть один хороший лайфхак. Можно выбирать бухты, которые проветриваемые, и отели, которые находятся на первой линии, — пояснила Ансталь.

Эксперт отметила, что в отелях возле моря прохладнее благодаря небольшому ветру, что позволяет легче переносить жару. В часы, когда солнце очень активно, лучше уходить на обед или оставаться в номере, порекомендовала она. По словам тревел-блогера, так удастся не обгореть. Тем, кому нравится плавать в маске, также важно учитывать, что даже в море можно обгореть, предупредила Ансталь.

У многих туристов возникает проблема, когда они думают, что в пиковые часы лучше зайти в море, там прохладнее, а в итоге они все сгоревшие. Но смысл ехать в эти месяцы все равно есть, нужно просто учесть эти климатические особенности и выбрать правильный отель, — заключила турэксперт.

Ансталь ранее рассказала, что летом вместо Пхукета, который считается самым популярным курортом Таиланда, стоит посетить Паттайю и Ко Самет. Эксперт уточнила, что в летний сезон климат в этих районах более сухой и мягкий, из-за чего жара ощущается не так сильно.