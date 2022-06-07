Всемирный банк опасается стагфляции до уровня 1970-х годов

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Всемирный банк (ВБ) ожидает пика моровой инфляции в середине текущего года и опасается, что депрессивное состояние мировой экономики с высоким уровнем безработицы и стагнацией будет сопровождаться ростом цен, сообщается в докладе финансовой организации «Перспективы развития мировой экономики». По прогнозу ВБ, рост глобальной экономики снизится до 2,9% в 2022 году.

Усугубляя ущерб от пандемии COVID-19, [ситуация на Украине] усилила замедление глобальной экономики. Глобальная экономика вступает в период слабого роста и повышенной инфляции, который может стать затяжным. Это повышает риск стагфляции с потенциально пагубными последствиями, как для стран со средним, так и с низким уровнем дохода, — говорится в сообщении.

Кроме того, рост глобальной экономики замедлится с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022-м, отмечает ВБ. Это далеко от первоначальных январских прогнозов в 4,1%.