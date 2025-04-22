Военные пенсии поднимут в октябре 2025 года: на сколько они вырастут

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

С 1 января 2025 года пенсии военных увеличились благодаря изменению понижающего коэффициента. Следующее повышение ожидается с 1 октября, но уже за счет индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. Рассказываем, как именно вырастут для них выплаты по старости.

Как в 2025 году увеличилась социальная пенсия

С 1 апреля 2025 года в России на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии. Их получают люди с различной степенью инвалидности, а также студенты или те, у кого не хватило трудового стажа (менее 15 лет) для назначения обычной пенсии.

Вместе с социальными увеличились пенсии участников Великой Отечественной войны; награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»; военных, проходивших службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей; подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей; летчиков-испытателей; некоторых других граждан.

В целом это повышение затронуло почти 4,2 млн человек. В бюджете Социального фонда на него выделили 85 млрд рублей. Минимальная пенсия по старости после индексации увеличилась с 7689,83 рубля до 8824,80 рубля. А средняя социальная пенсия теперь составляет чуть более 15 000 рублей.

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У кого еще в этом году выросли пенсии

Осенью 2024 года правительство РФ постановило, что с начала 2025 года страховые пенсии в стране поднимут на 7,3%. Именно на этом уровне оценивалась тогда годовая инфляция. И 1 января пенсионеры (в том числе работающие, впервые за 10 лет) получили обещанную прибавку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А потом, с 1 февраля, случилась еще одна индексация — на 2,2% (потому что реальная инфляция оказалась выше, чем предполагалось — 9,52%). В феврале пенсионеры получили не только повышенную пенсию, но и доплату за январь.

Когда и на сколько ожидается следующая индексация

С октября 2025 года вырастут пенсионные выплаты военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, планируется увеличение выплат на 4,5%, однако окончательный процент может быть пересмотрен ближе к дате вступления изменений в силу. В 2024 году в бюджет закладывали аналогичную индексацию на 4,5%, но в итоге подняли пенсии на 5,1%.

В конце января 2025-го во время совещания с правительством президент Владимир Путин пояснил, что инфляция в 2024 году оказалась выше проведенной с 1 октября индексации военных пенсий. Тогда же глава государства поручил доиндексировать их c учетом фактического роста цен (9,5%), причем начислили прибавку с Нового года, то есть по сути «задним числом». В результате выплаты в январе выросли на 4,19%.

Тут стоит пояснить, что увеличение военных пенсий, в отличие от гражданских, происходит по иному принципу. Сначала индексируется денежное довольствие военнослужащих и силовиков (это как раз те самые 4,5%, которые обещают прибавить в октябре). Оно служит базой для расчета пенсионных отчислений. При этом применяется понижающий коэффициент, который также увеличивается. С 1 января пенсии были повышены с учетом новой величины этого коэффициента — 93,59 вместо ранее применяемых 85,47 (то есть повышают не весь размер довольствия, но большую его часть).

На сколько вырастут пенсии военных в 2025 году

Сейчас средняя военная пенсия, если верить депутату Госдумы Светлане Бессараб, составляет 42 000 рублей.

По оценкам доцента Института экономики, управления и права МГПУ Вадима Ковригина, в среднем рост выплат военным составит 2000–3000 рублей. «Цифра, конечно, еще может быть пересмотрена исходя из доходов Социального фонда России», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напоминает NEWS.ru, что эти пенсии индексируют по иной схеме и в другие сроки, нежели обычные. Зачастую размер индексации также отличается от того, который предусмотрен для страховых выплат.

«Средний размер пенсий военнослужащих на начало 2025 года составляет 43 000 рублей. Повышение на 4,5% обеспечит прибавку в среднем 1900 рублей», — говорит эксперт. Вполне вероятно, что уровень индексации пересмотрят в сторону увеличения, как это часто бывает, допускает она. По словам Ивановой-Швец, все будет зависеть от состояния бюджета и показателей инфляции.

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