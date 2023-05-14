14 мая в России отмечается День фрилансера. В формате удаленной работы сегодня трудятся миллионы человек по всей стране. Они выбрали его за свободу от офиса и возможности не придерживаться строгого графика. Но обратная сторона у этой медали — невозможность работать в рамках трудового законодательства. Кто сегодня может работать фрилансером, сколько они зарабатывают и есть ли у них надежные способы защиты от недобросовестных заказчиков — в материале NEWS.ru.
Когда появились первые фрилансеры
Термин «фрилансер» можно встретить уже в романе Вальтера Скотта «Айвенго», вышедшем в свет еще в 1819 году. Там это слово используется при описании средневекового наемного воина, ведь дословно free с английского языка переводится как «свободный», а lance — «копье», буквально — «вольный копьеносец».
В современном понимании фриланс зародился в середине 70-х годов прошлого века в США благодаря американцу Джеку Ниллесу, который, желая сэкономить на аренде помещения, решил организовать работу по телефону (как ее тогда называли — телеработу). В то время подобная деятельность выходила за рамки привычного. Но спустя годы с развитием интернета популярность удаленной работы резко возросла.
В России появление Дня фрилансера напрямую связано с образованием первой биржи фрилансеров 14 мая 2005 года, дающей возможность заказчику и фрилансеру найти друг дуга. Ровно через год в России отметили первый День фрилансера.
Какие вакансии популярны для удаленной работы
В сервисе hh.ru корреспонденту NEWS.ru сообщили: в январе — мае 2023 года работодатели чаще всего искали на фриланс специалистов в таких сферах, как IT (преимущественно программисты/разработчики), маркетинг, реклама и PR (специалисты по PR, маркетинговым коммуникациям, медиапланированию, продвижению, проведению мероприятий), продажи (продавцы-консультанты кол-центров или на онлайн-каналах), управление персоналом (преимущественно рекрутеры), а также искусства и развлечений (дизайнеры, фотографы, райтеры и редакторы текстов).
Сами фрилансеры чаще ищут работу дизайнерами, менеджерами по продажам или работе с клиентами, программистами, менеджерами по маркетингу, интернет-маркетологами, что полностью соответствует запросам работодателей.
По данным сервиса «Авито.Услуги», за последний год спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна вырос на 113%, на услуги дизайнеров — на 172%, услуги по созданию и продвижению сайтов — на 61%.
В то же время самыми востребованными сотрудниками на фрилансе оказались IT-специалисты, бухгалтеры и маркетологи. В первом квартале 2023 года число таких вакансий увеличилось на 51%, 36% и 28% соответственно (по сравнению с четвертым кварталом 2022 года), рассказал NEWS.ru управляющий директор «Авито.Работы» и «Авито.Услуг» Артем Кумпель.
Сколько зарабатывают фрилансеры
Почти в половине резюме соискателей-фрилансеров в России указана ожидаемая зарплата на уровне до 60 тыс. руб., в каждом пятом резюме — от 60 до 120 тыс. рублей, что примерно соответствует зарплатам работников в штате на начальных и средних позициях, говорит руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.
Наиболее высокие зарплатные ожидания у программистов — от 90 тыс. до 180 тыс. руб., а вот дизайнеры, маркетологи, менеджеры по продажам и работе с клиентами просят за свою работу чаще всего от 40 тыс. до 85 тыс. руб.
Плюсы и минусы фриланса
Основные преимущества работы на фрилансе:
- отсутствие контроля со стороны работодателя;
- отсутствие траты времени и денег на поездки до места работы;
- возможность самостоятельно планировать свое время, соблюдая баланс между трудовой деятельностью и семьей;
- возможность самостоятельно выбирать заказы и отказываться от невыгодных и неинтересных предложений;
- возможность одновременно работать на несколько компаний.
А главный недостаток у такой работы — отсутствие прав, которые гарантируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Отсюда вытекают и другие недостатки: отсутствие социальных гарантий, оплачиваемых отпусков, больничных, стабильной зарплаты, премий и так далее. Также работодатель вряд ли предоставит такому сотруднику новую технику взамен сломавшейся или рабочее место, когда это вдруг потребуется. Чтобы поддерживать необходимый уровень дохода, фрилансерам порой приходится перерабатывать, в том числе по выходным и праздникам.
Чаще всего с фрилансерами заключается договор гражданско-правового характера либо договор с ИП или самозанятыми. В таком договоре, как правило, прописываются размер вознаграждения, сроки выполнения работы, условия расторжения договора, штрафные санкции (в случае ненадлежащего исполнения работы).
Выгодно ли работодателю нанимать фрилансеров
Экономически для работодателя гораздо выгоднее держать человека на фрилансе (особенно в качестве ИП или самозанятого). Таким образом он может сэкономить на аренде помещения и покупке техники, но, что гораздо важнее, способен существенно снизить налоговую нагрузку в части страховых взносов.
К тому же это позволяет ему без финансовых издержек при необходимости сократить численность персонала. Ведь обычному штатному сотруднику, попавшему под сокращение, гарантированы расчет, выходное пособие и другие компенсации. Фрилансер же рискует остаться ни с чем — работодатель (заказчик) может предусмотреть одностороннее расторжение договора ГПХ с предварительным уведомлением за несколько дней.
К примеру, 1С-разработчик, работая по классическому договору найма, может рассчитывать в среднем на 90–120 тыс. руб. в месяц, при этом компания платит НДФЛ и социальные взносы, рассказал NEWS.ru руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. Если задачи для специалиста возникают ежедневно и нужно обеспечить их оперативное выполнение, то наем такого специалиста, безусловно, оправдан. «Если же задачи разовые и имеют скорее проектный характер, то, скорее всего, прибегать к услугам фрилансера будет выгоднее — затраты могут сократиться кратно», — объяснил Михеев.
Как фрилансерам защитить свои права
Чтобы обезопасить себя, очень важно оформить надлежащий договор, регулирующий взаимоотношения заказчика и исполнителя. Ни трудовая инспекция, ни профсоюз, ни какие-то контролирующие органы в случае конфликтных ситуаций помочь фрилансеру не в силах, просто потому, что он работает не в рамках ТК РФ.
Любой спор в этом случае разрешается в суде, если, конечно, стороны не смогут урегулировать конфликт во внесудебном порядке. Все, что не зафиксировано в договоре, включая устные договоренности, не может быть предметом спора ни для одной из сторон.
К примеру, если исполнитель не выполнил свою работу в срок, определенный договором, потому что, например, заболел, это будут исключительно его проблемы. Можно, конечно, обсудить ситуацию со второй стороной и попытаться внести изменения в договор, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства. Но если заказчик не захочет ничего менять —- это его полное право.
Советы начинающим фрилансерам .
- Работайте по договору. Так вы сможете обратиться в суд, если клиент вдруг не оплатит работу.
- Берите предоплату — пусть это будет 50%, 30%, а может быть, только 10% размера вознаграждения.
- Работайте по рекомендациям — отдавайте предпочтение клиентами, с которыми уже взаимодействовали ваши коллеги, друзья и знакомые.
- Используйте специальные площадки, например fl.ru и freelance.ru, они используют эскроу-сервисы для безопасных сделок.
Материал подготовлен при участии старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой и адвоката, партнера ООО «Правовая группа» Владимира Шалаева.