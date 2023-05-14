Прощай, офис! Кто такие фрилансеры и сколько они зарабатывают В формате удаленной работы сегодня трудятся миллионы человек по всей стране

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14 мая в России отмечается День фрилансера. В формате удаленной работы сегодня трудятся миллионы человек по всей стране. Они выбрали его за свободу от офиса и возможности не придерживаться строгого графика. Но обратная сторона у этой медали — невозможность работать в рамках трудового законодательства. Кто сегодня может работать фрилансером, сколько они зарабатывают и есть ли у них надежные способы защиты от недобросовестных заказчиков — в материале NEWS.ru.

Когда появились первые фрилансеры

Термин «фрилансер» можно встретить уже в романе Вальтера Скотта «Айвенго», вышедшем в свет еще в 1819 году. Там это слово используется при описании средневекового наемного воина, ведь дословно free с английского языка переводится как «свободный», а lance — «копье», буквально — «вольный копьеносец».

В современном понимании фриланс зародился в середине 70-х годов прошлого века в США благодаря американцу Джеку Ниллесу, который, желая сэкономить на аренде помещения, решил организовать работу по телефону (как ее тогда называли — телеработу). В то время подобная деятельность выходила за рамки привычного. Но спустя годы с развитием интернета популярность удаленной работы резко возросла.

В России появление Дня фрилансера напрямую связано с образованием первой биржи фрилансеров 14 мая 2005 года, дающей возможность заказчику и фрилансеру найти друг дуга. Ровно через год в России отметили первый День фрилансера.

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Какие вакансии популярны для удаленной работы

В сервисе hh.ru корреспонденту NEWS.ru сообщили: в январе — мае 2023 года работодатели чаще всего искали на фриланс специалистов в таких сферах, как IT (преимущественно программисты/разработчики), маркетинг, реклама и PR (специалисты по PR, маркетинговым коммуникациям, медиапланированию, продвижению, проведению мероприятий), продажи (продавцы-консультанты кол-центров или на онлайн-каналах), управление персоналом (преимущественно рекрутеры), а также искусства и развлечений (дизайнеры, фотографы, райтеры и редакторы текстов).

Сами фрилансеры чаще ищут работу дизайнерами, менеджерами по продажам или работе с клиентами, программистами, менеджерами по маркетингу, интернет-маркетологами, что полностью соответствует запросам работодателей.

По данным сервиса «Авито.Услуги», за последний год спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна вырос на 113%, на услуги дизайнеров — на 172%, услуги по созданию и продвижению сайтов — на 61%.

В то же время самыми востребованными сотрудниками на фрилансе оказались IT-специалисты, бухгалтеры и маркетологи. В первом квартале 2023 года число таких вакансий увеличилось на 51%, 36% и 28% соответственно (по сравнению с четвертым кварталом 2022 года), рассказал NEWS.ru управляющий директор «Авито.Работы» и «Авито.Услуг» Артем Кумпель.

Сколько зарабатывают фрилансеры

Почти в половине резюме соискателей-фрилансеров в России указана ожидаемая зарплата на уровне до 60 тыс. руб., в каждом пятом резюме — от 60 до 120 тыс. рублей, что примерно соответствует зарплатам работников в штате на начальных и средних позициях, говорит руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Наиболее высокие зарплатные ожидания у программистов — от 90 тыс. до 180 тыс. руб., а вот дизайнеры, маркетологи, менеджеры по продажам и работе с клиентами просят за свою работу чаще всего от 40 тыс. до 85 тыс. руб.

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Плюсы и минусы фриланса

Основные преимущества работы на фрилансе:

отсутствие контроля со стороны работодателя;

отсутствие траты времени и денег на поездки до места работы;

возможность самостоятельно планировать свое время, соблюдая баланс между трудовой деятельностью и семьей;

возможность самостоятельно выбирать заказы и отказываться от невыгодных и неинтересных предложений;

возможность одновременно работать на несколько компаний.

А главный недостаток у такой работы — отсутствие прав, которые гарантируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Отсюда вытекают и другие недостатки: отсутствие социальных гарантий, оплачиваемых отпусков, больничных, стабильной зарплаты, премий и так далее. Также работодатель вряд ли предоставит такому сотруднику новую технику взамен сломавшейся или рабочее место, когда это вдруг потребуется. Чтобы поддерживать необходимый уровень дохода, фрилансерам порой приходится перерабатывать, в том числе по выходным и праздникам.

Чаще всего с фрилансерами заключается договор гражданско-правового характера либо договор с ИП или самозанятыми. В таком договоре, как правило, прописываются размер вознаграждения, сроки выполнения работы, условия расторжения договора, штрафные санкции (в случае ненадлежащего исполнения работы).

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Выгодно ли работодателю нанимать фрилансеров

Экономически для работодателя гораздо выгоднее держать человека на фрилансе (особенно в качестве ИП или самозанятого). Таким образом он может сэкономить на аренде помещения и покупке техники, но, что гораздо важнее, способен существенно снизить налоговую нагрузку в части страховых взносов.

К тому же это позволяет ему без финансовых издержек при необходимости сократить численность персонала. Ведь обычному штатному сотруднику, попавшему под сокращение, гарантированы расчет, выходное пособие и другие компенсации. Фрилансер же рискует остаться ни с чем — работодатель (заказчик) может предусмотреть одностороннее расторжение договора ГПХ с предварительным уведомлением за несколько дней.

К примеру, 1С-разработчик, работая по классическому договору найма, может рассчитывать в среднем на 90–120 тыс. руб. в месяц, при этом компания платит НДФЛ и социальные взносы, рассказал NEWS.ru руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. Если задачи для специалиста возникают ежедневно и нужно обеспечить их оперативное выполнение, то наем такого специалиста, безусловно, оправдан. «Если же задачи разовые и имеют скорее проектный характер, то, скорее всего, прибегать к услугам фрилансера будет выгоднее — затраты могут сократиться кратно», — объяснил Михеев.

Как фрилансерам защитить свои права

Чтобы обезопасить себя, очень важно оформить надлежащий договор, регулирующий взаимоотношения заказчика и исполнителя. Ни трудовая инспекция, ни профсоюз, ни какие-то контролирующие органы в случае конфликтных ситуаций помочь фрилансеру не в силах, просто потому, что он работает не в рамках ТК РФ.

Любой спор в этом случае разрешается в суде, если, конечно, стороны не смогут урегулировать конфликт во внесудебном порядке. Все, что не зафиксировано в договоре, включая устные договоренности, не может быть предметом спора ни для одной из сторон.

К примеру, если исполнитель не выполнил свою работу в срок, определенный договором, потому что, например, заболел, это будут исключительно его проблемы. Можно, конечно, обсудить ситуацию со второй стороной и попытаться внести изменения в договор, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства. Но если заказчик не захочет ничего менять —- это его полное право.

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Советы начинающим фрилансерам .

Работайте по договору. Так вы сможете обратиться в суд, если клиент вдруг не оплатит работу.

Берите предоплату — пусть это будет 50%, 30%, а может быть, только 10% размера вознаграждения.

Работайте по рекомендациям — отдавайте предпочтение клиентами, с которыми уже взаимодействовали ваши коллеги, друзья и знакомые.

Используйте специальные площадки, например fl.ru и freelance.ru, они используют эскроу-сервисы для безопасных сделок.

Материал подготовлен при участии старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой и адвоката, партнера ООО «Правовая группа» Владимира Шалаева.