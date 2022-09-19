Стало известно, у кого в России самая большая пенсия Экономист Григорьева: самая большая средняя пенсия в России зафиксирована в Чукотском АО

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Размер пенсии в России зависит от ряда факторов. В их числе регион прожвиания и профессия, которой человек занимался в жизни. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ напомнила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Она рассказала, что Росстат проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг средних размеров пенсий в стране в разрезе регионов. Замечено, что цифры пенсионных доходов могут варьироваться даже в пределах одного региона. Между регионами же может наблюдаться двукратная разница.

Так, на 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, ее размер составил 27 тысяч 842 рубля. Самый маленький — в Дагестане — в размере 12 тысяч 627 рублей, — поведала экономист.

Она также добавила, что размер выплат зависит от профессии, которой человек занимался до выхода на пенсии. Сверхпенсии в России получают, в частности, политики, чиновники, артисты и космонавты.

Елена Григорьева напомнила, что человек может увеличить свою пенсию, открым индивидуальную пенсионную программу или подключившись к корпоративной программе.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский предупредил, что ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов являются одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии. По его словам, чаще всего подобные ситуации возникают в связи с неправильным заполнением анкеты в Пенсионном фонде России (ПФР).