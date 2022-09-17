Россиян предупредили о риске недоплаты пенсии Эксперт Гиринский: риск недоплаты пенсии возникнет при ошибках в заполнении анкеты в ПФР

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов являются одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии. Об этом предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, чаще всего подобные ситуации возникают в связи с неправильным заполнением анкеты в Пенсионном фонде России (ПФР).

Однако нередко бывают ошибки в ситуации, когда полностью совпадают не только фамилии, но и имена, а иногда даже и отчества граждан, — уточнил экономист.

Также ошибки возникают из-за сбоев в системе, предупредил Гиринский. В этом случае расчет пенсии может быть произведен неправильно.

По словам эксперта, граждане могут самостоятельно сгенерировать уведомление о состоянии своего пенсионного счета на портале «Госуслуг». Также там можно проверить данные СНИЛС и информацию о трудовой деятельности. Для исправления обнаруженных ошибок следует обратиться в отделение ПФР.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить свою накопительную пенсию в момент наступления «старого» пенсионного возраста. Для этого необходимо наличие страхового стажа и минимально необходимого количества пенсионных коэффициентов.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 октября в два раза проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости пенсионерам, которым в прошедшем месяце исполнилось 80 лет.