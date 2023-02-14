Россиянам рассказали, какие товары покупать в связи с ростом курса доллара Эксперт «БКС Мир инвестиций»: зависящие от курса доллара товары подорожают через несколько дней или недель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В связи с ростом курсов доллара и евро россиянам стоит купить те импортные товары, которые они планировали приобрести ранее. В первую очередь следует подумать о медикаментах и электронике. Такие советы в беседе с NEWS.ru дал россиянам эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Как и всегда, после резкого падения рубля есть еще несколько дней или даже недель, прежде чем подорожают импортные товары. Имеет смысл запастись тем, что вы и так купили бы в любом случае и за что не хотите переплачивать в будущем. Во-первых, это медицинские препараты и расходники — таблетки, витамины, линзы. Затем электроника — в первую очередь смартфоны, которые меняются раз в три-пять лет. Если срок вашего гаджета уже подходит, то стоит рассмотреть опцию купить обновленную модель сейчас, пока она дешевле, — говорит Емельянов.

В то же время покупать иностранную валюту эксперт пока не рекомендует: лучше подождать коррекции курса (обычно курс чуть «откатывается» обратно в первые несколько дней после роста, но потом вновь может начать расти). Для рублевых сбережений подойдут акции топовых российских компаний, гособлигации и доли в биржевых фондах, которые инвестируют в золото и недвижимость, заключает аналитик.

Ранее, в понедельник, рубль начал очередное снижение к доллару, евро и юаню и обновил свои апрельские минимумы. На 13:11 14 февраля, по данным МосБиржи, курс доллара равен 73,9 руб., курс евро — 79,5, руб., курс юаня — 10,8 руб. Рубль начал заметно слабеть в середине прошлой недели. В четверг доллар в моменте превышал 73 руб., а евро — 78 руб. Как объясняли NEWS.ru эксперты, это стало следствием падения доходов России в иностранной валюте после отказа Евросоюза от покупок танкерной нефти с 5 декабря прошлого года и от покупок нефтепродуктов с 5 февраля уже этого года.