Россиянам рассказали, как подорожает рыба к Новому году Экономист Чеглов: цены на рыбу в декабре могут вырасти еще на 15%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В декабре цены на рыбу в России могут вырасти еще на 15%, заявил NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Эксперт связывает это с удорожанием логистики, ростом стоимости кредитов и общей инфляцией. При этом он допускает, что торговые сети будут стараться сдерживать цены по отдельным позициям.

По рыбе надо ожидать роста цен в декабре. Скорее, ближе к Новому году. Но не выше чем на 15%. При этом торговые сети по отдельным позициям могут сдерживать цены, — заявил Чеглов.

По его словам, прогнозы о неизбежном повышении цен на некоторые виды рыбы не должны удивлять. Дороже стало топливо, кредиты, сказывается инфляция, не решены проблемы с логистикой и непрозрачностью товародвижения, пояснил эксперт. При этом Чеглов напомнил, что до сих пор цены на рыбу на Дальнем Востоке остаются на порядок ниже, нежели в Центральной России.

Ранее в начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил о скором снижении цен на горбушу. По его словам, у рыбаков на Дальнем Востоке уже в полтора раза подешевела горбуша — самый массовый из добываемых в России вид лососевых. Он выразил надежду, что ретейлеры быстро отреагируют и тоже перепишут ценники.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), цены на икру горбуши в регионах Дальнего Востока в ноябре снизились на 25% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В среднем она стоит сейчас 3500 руб. за килограмм при оптовой покупке. Икра кеты стоит на уровне прошлого года — около 4000 руб. за килограмм. Однако оптовики предлагают ее и по 3500 руб. за килограмм, и это на 12% меньше, чем год назад, отметили в ВАРПЭ.