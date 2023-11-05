В России подешевеет красная икра и горбуша Глава Росрыболовства заявил о скором снижении цен на красную икру и горбушу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большие объемы добычи рыбы в России и удачная лососевая путина приведут к снижению цен на горбушу, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, также ожидается удешевление красной икры.

С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть, — сообщил Шестаков.

Он подчеркнул, что цена у рыбаков уже снизилась в 1,5 раза. Глава ведомства выразил надежду, что ретейлеры быстро отреагируют и тоже перепишут ценники. Как отметил Шестаков, благодаря хорошему улову и высоким объемам производства цены на горбушевую икру точно должны уменьшиться.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в стране стабилизировались цены на мясо птицы и яйцо и в скором времени они пойдут на спад. По ее словам, это связано с успешным наращиванием производства продукции. Правительство и производители достигли договоренности, что к концу 2023 года рост производства составит 3%. Абрамченко также добавила, что осенью зафиксировали увеличение цен на томаты, но они не учитывались в корзине социально значимых товаров.