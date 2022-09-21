Проблемы с картами «Мир» могут вызвать новую волну «карточного туризма» Ограничения для карт «Мир» за рубежом способны вызвать вторую волну «карточного туризма»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на туры за границу за банковскими картами может вырасти на фоне сокращения возможностей расплачиваться картой «Мир» за рубежом. В настоящее время 53% туркомпаний получают подобные запросы от россиян, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса B2B.Ostrovok.ru.

Издание отмечает, что «карточные туры» в туристической отрасли считаются продуктом не массовым и сопряженным с некоторыми рисками. Продают такие туры только 35% участников рынка, 18% — игнорируют их.

Чаще всего россияне отправляются за банковскими картами в Узбекистан, Казахстан, Армению и Турцию. После решения турецких банков отказаться от работы с картами «Мир» возможна вторая волна спроса на «карточные туры», считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он отметил, что к «карточному туризму» могут приобщиться те 4 млн человек, которые ездят в Турцию.

«Карточные туры» появились на российском рынке весной 2022 года, когда в России прекратили работу Visa и MasterCard.

Ранее стало известно, что глава отдела экономической политики партии «Родина» в Турции Хакан Топкурулу заявил: Анкара должна занять стойкую позицию в отношении приема и обслуживания российских карт «Мир». Политик считает, что нельзя поддаваться на угрозы вторичных санкций со стороны США. Топкурулу назвал угрозу банкам очередным шагом Минфина США, который до этого угрожал турецким бизнесменам.