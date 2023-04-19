Приложение Сбербанка не найти в App Store, но оно там есть Мобильное приложение Сбербанка под названием SBOL стало доступно в App Store

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Мобильное приложение для сервисов Сбербанка снова стало доступно для скачивания в App Store, где появилось под названием SBOL. Однако новое приложение не находится по поиску, для получения ссылки владельцам устройств на iOS нужно обратиться в колл-центр банка, передает РИА Новости.

Оригинальное приложение для мобильного банкинга было удалено из App Store прошлой весной, после того, как Сбербанк подпал под санкции, введенные из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Позже в App Store появилось альтернативное приложение под названием «СБОЛ», позволяющее клиентам пользоваться сервисами банка, но в течение 2022 года компания Apple дважды удаляла его из магазина.

Название нового приложения Сбербанка пишется уже латинскими буквами, но не находится по поиску, утверждает РИА Новости. Журналист агентства убедился в этом. Ссылку для скачивания можно получить в поддержке банка.

Ранее главный разработчик президентского сайта Артем Геллер советовал владельцам iPhone в случае удаления приложения банков из App Store пользоваться их мобильными или веб-версиями, которые сохраняют в себе тот же функционал и так же безопасны. Владельцам телефонов на Android найти решение проще, поскольку скачать последние версии приложений чаще всего можно напрямую на официальных сайтах кредитных организаций.