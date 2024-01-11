Пенсии почти в 50 тысяч: кто их получает, станут ли они доступны всем в РФ Финаналитик Бабин: чтобы обеспечить высокую пенсию, нужно играть на бирже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным одного из последних опросов, россияне хотят после выхода на пенсию получать в месяц 47,6 тысячи рублей. Это примерно вдвое больше средней пенсии сегодня. Станет ли выплата в почти 50 тысяч рублей в месяц реальной для нашей страны и кто получает такие деньги уже сейчас, расскажет NEWS.ru.

Какие пенсии россияне получают сейчас

Власти стараются обеспечивать рост пенсий не ниже уровня официальной инфляции. По итогу прошлого года Минэкономразвития России прогнозировал ее в 7,5%. И именно на такую величину проиндексировали пенсии с 1 января 2024 года. Кроме того, с этой же даты стоимость одного пенсионного коэффициента равняется 133 рублям 05 копейкам, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (обычной пенсии по старости) — 8134 рублям 88 копейкам.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличился на 1,6 тысячи рублей и составил 23,4 тысячи рублей вместо ранее планировавшихся 22,8 тысячи. То есть из-за очередного роста курса доллара и ускорения инфляции летом и в сентябре 2023 года к пенсиям в 2024 году добавят лишь на 600 рублей больше, чем планировали.

Какую пенсию хотят россияне

Среднестатистический работающий россиянин после выхода на пенсию хотел бы получать выплату в 47,6 тысячи рублей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

«По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 тысяч 262 рубля. Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47,6 тысячи рублей в месяц», — сообщают представители сервиса.

Мужчины оценивают достойную пенсию в 48,7 тысячи рублей, а женщины — в 46,7 тысячи рублей. Выше всего запросы у москвичей и петербуржцев. Так, в Москве хотели бы получать после прекращения работы в среднем 51,5 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 49 тысяч рублей. В Тюмени хотели бы видеть 48,9 тысячи рублей. В топ городов с самыми высокими запросами к размеру пенсий также вошли Владивосток (48,6 тысячи рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48,3 тысячи рублей).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто уже получает такие пенсии в России

Сегодня пенсии около 50 тысяч рублей получают, ожидаемо, состоятельные категории граждан — бывшие депутаты, судьи и некоторые категории артистов. Их пенсии рассчитываются с учетом различных надбавок за стаж, квалификации и награды, отмечает в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Также высокие государственные пенсии получают бывшие высокопоставленные госслужащие или топ-менеджеры, добавляет в разговоре с NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Но есть и другие категории людей, которые тоже могут получать весьма высокие пенсии. Как пояснил NEWS.ru ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев, существуют еще «совместители» — то есть граждане, которые работали «в белую» и получали зарплату от разных работодателей одновременно. Такой труд возможен при сменном или удаленном графике. Также подобные пенсии могут получать бухгалтеры, ведущие учет нескольких юрлиц, или руководители сразу нескольких компаний. Главное, чтобы у разных работодателей в договорах был зафиксирован один и тот же СНИЛС. В результате пенсионные права суммируются, и размер назначенной пенсии может быть существенно выше средних показателей.

Как еще можно получать пенсию около 50 тысяч рублей

Получать заветные 46–47 тысяч рублей реально, говорит Деев. По словам эксперта, для этого нужно выполнить два условия. Первое — за время трудового стажа набрать не менее 343 пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК). За год работы можно получить не больше 10 ИПК, то есть нетрудно подсчитать, что для пенсии такого размера нужно работать «в белую» 35 лет. И зарплата при этом должна быть не меньше 150 тысяч рублей в месяц, поскольку официальный заработок в 30 тысяч рублей сегодня дает только 1,9 ИПК в год, анализирует Деев.

Второй возможный путь — воспользоваться накопительной частью пенсии. Если за время работы удастся скопить на счете 5,5 миллиона рублей, то в старости как раз можно будет рассчитывать на прибавку к страховой пенсии примерно в 36 тысяч рублей в месяц, говорит Деев.

Бабин же предлагает часть доходов с текущих зарплат инвестировать в акции и облигации, потому что доходы от игры на бирже, а также от дивидендов и купонных выплат в долгосрочном плане превысят инфляцию. Но NEWS.ru напоминает об одной из главных рекомендаций экспертов в период геополитических проблем — поменьше играть на бирже без соответствующего опыта и знаний. Акции тех или иных российских компаний, как и их доходы от экспорта, в любой момент могут сильно упасть. Облигации же часто называют более надежным способом для инвестиций.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будет ли само государство сильно повышать пенсии

В России пенсионная система трансформировалась в бюджетно-страховую модель, поэтому индексация зависит в большей степени от возможностей федерального бюджета, говорит Якушев. В то же время индексация пенсий на уровень не ниже инфляции зафиксирована Конституцией, добавляет эксперт.

В свою очередь Бабин из компании «БКС Мир инвестиций» указывает: Центробанк стремится довести инфляцию до 4% годовых. При такой инфляции с нынешнего уровня средняя пенсия вырастет до 47,6 тысячи рублей только через 22 года.

«К тому же ее покупательная способность останется примерно такой же, как и сейчас, ведь размер выплат увеличится всего лишь пропорционально инфляции», — заметил аналитик.

Кроме того, как уже пояснял NEWS.ru первый министр экономики России Андрей Нечаев, в каждой семье из-за разности товаров и услуг, за которые она платит, инфляция своя. Когда Центробанк заказывает соцопросы на тему наблюдаемой инфляции, выясняется, что она в разы выше официальной. А пенсии, к сожалению, поднимают только на официальную инфляцию (7,5% по итогам прошлого года).

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