Россияне назвали размер «пенсии мечты» Superjob: жители России хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднестатистический работающий житель России мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob. Согласно данным исследования, чем старше респонденты и чем выше их доходы, тем больше показатель «пенсии мечты».

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%. По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20 262,40 рубля (по стране в целом). Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47 600 рублей в месяц, — говорится на сайте сервиса.

Опрашиваемые россияне до 34 лет заявили, что в пенсионном возрасте хотели бы получать 46,1 тысячи рублей, а те, кто старше 45 лет, — 49,1 тысячи рублей. Граждане, зарабатывающие свыше 100 тысячи рублей в месяц, мечтают о пенсии в 50,3 тысячи рублей. Желаемый размер будущих выплат также зависит от пола: у женщин — 46,7 тысячи рублей, у мужчин — 46,1 тысячи рублей.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что с 1 апреля в России повысят социальную пенсию. Сумма выплат увеличится на 7,5%. Индексация затронет инвалидов, детей, потерявших одного или обоих родителей, и граждан, получающих социальную пенсию по старости.