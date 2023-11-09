Кредиты резко подорожали: какие ставки, где срочно взять деньги без банка Финансовый эксперт Леонидов: высокие ставки по кредитам продержатся до 2025 года

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Крупнейшие российские банки снова увеличили стоимость кредитов. Поводом стало очередной рост ключевой ставки Центробанком. NEWS.ru рассказывает, сколько сегодня стоит взять кредит, как долго продержатся высокие ставки и есть ли альтернатива у банковского займа.

Почему растут ставки по кредитам

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13% до 15% годовых. До этого регулятор трижды увеличивал ее (в период с июля по сентябрь). В середине лета ставка была всего 7,5%.

Напомним, ключевая ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Взяв кредит у ЦБ, банки выдают займы компаниям и розничным потребителям под уже собственный процент, который выше ставки Центробанка.

Каждый раз, когда ключевая ставка растет, начинают расти и ставки по кредитам — они становятся для людей и компаний более дорогими.

На что нужно смотреть при оформлении займа

Не только и не столько на ставку, сколько на полную стоимость кредита (ПСК). Это сумма, которую вы должны вернуть банку в случае следования условиям договора. В нее, в частности, входят: проценты за использование кредита, базовый долг по кредиту, иные платежи, если они предусмотрены договором (например, взносы на страхование и/или комиссия).

ПСК не включает штрафные санкции за нарушение условий договора, в том числе неустойку, штрафы и пени; дополнительные услуги от банка, к примеру СМС-банкинг; обязательное страхование (если нужно обязательно застраховать квартиру по ипотеке).

Полная стоимость кредита максимально приближенно покажет, во сколько вам обойдется пользование деньгами банка.

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Сколько сегодня стоит взять кредит

Потребительские кредиты наличными

По расчетам финансового маркетплейса Банки.ру, средняя полная стоимость кредита на сегодняшний день составляет 30,4405%.

В Сбербанке ставка на кредит наличными варьируется от 15,9% до 34% (ПСК: от 14,07% до 29,96%, полная стоимость кредита может быть выгоднее официальной ставки кредита при спецпредложениях). Чем выше сумма займа, тем ниже ставка, и наоборот. При этом на более выгодные условия могут рассчитывать те, кто получает зарплату и пенсию на счет в Сбербанке.

В ВТБ ставка составляет от 3,9% до 59,2% (ПСК: 13,5–44,2%). Минимальная ставка действует при подключении услуги «Ваша низкая ставка», максимальная — при отказе (услуга платная). Банк «Открытие» предлагает кредит со ставкой от 4% до 34,99% (ПСК: 3,99–34,99%.) Самый низкий процент можно получить, если оформить договор личного страхования. В Альфа-Банке кредит наличными можно взять по ставке от 4% (ПСК: 4–33,337%).

В других банках действуют следующие ставки: МКБ — ставка 9,9–42,7% (ПСК: 9,9–59%), «Газпромбанк» — от 15,9% до 24,4% годовых (ПСК: 21,111–33,804%), Тинькофф банк — от 8,9% (ПСК: 12–40%), Совкомбанк — 6,9–34,9% (ПСК: 6,885–31,5%).

Автокредиты

По данным сервиса Банки.ру, самая выгодная ставка на кредит на автомобиль на 8 ноября составляет 2,9% (в Хоум банке). Сбербанк предлагает ставку 3%, Россельхозбанк — 3,25%, ОТП Банк — от 3,9%. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) — от 3,99%. Альфа-Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Почта Банк — от 4%.

Но следует помнить: во всех случаях полная стоимость кредита может оказаться существенно выше — до 35,5%. Поэтому нужно очень внимательно подходить к выбору как самого банка, так и предлагаемого им кредитного продукта.

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Кредитные карты

Во многих банках действует беспроцентный период по кредитной карте (его называют также «грейс-период» или «льготный период»). Он может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев. В это время можно пользоваться деньгами банка бесплатно, то есть не платить за это проценты. Но после завершения льготного периода будьте готовы, что банк начнет их начислять.

Ниже представлены действующие ставки по кредитным картам некоторых российских банков (по данным сервиса Банки,ру):

«Тинькофф платинум» — ставка от 0% до 69,9% (ПСК: 12,477–34,999%)

ВТБ «Карта возможностей» — ставка от 0% до 49,9% (ПСК: 9,784–47,122%)

Альфа-Банк «Целый год без процентов» — ставка от 11,99% до 69,99% (ПСК: 11,99–24,525%)

«Уралсиб» «120 дней на максимум» — ставка от 19,9% до 69,9% (ПСК: 19,886–69,902%)

МТС банк Zero — ставка 10% (ПСК: 24–25%)

Сбербанк — ставка 29,8% (ПСК: 29,664%)

Газпромбанк — ставка 24,9–69,9% (ПСК:24,9–42,9%)

Как долго продержатся высокие ставки

Генеральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов в беседе с NEWS.ru предположил, что ЦБ будет удерживать ключевую ставку на высоком уровне «достаточно длительное время». Ее снижения, а, следовательно, и удешевление кредитов можно ожидать только с 2025 года, считает он.

Если смотреть на траекторию ставки ЦБ и реакцию рынка, то ожиданий повышения уже нет — максимум на 0,5–1% в декабре, и то вряд ли, рассказал NEWS.ru финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его словам, ключевая ставка будет двузначной как минимум до конца следующего года, поэтому деньги банков будут стоить дорого в лучшем случае до начала 2025 года.

Как можно снизить процент по кредиту

Улучшить свою кредитную историю. Если в прошлом были просрочки по кредитам, можно взять несколько небольших займов — например, в микрофинансовой организации или при покупке товаров в магазинах (POS-кредиты) — и быстро их вернуть.

Взять кредит в банке, где клиент уже обслуживался. Поможет в том числе прошлая история кредитов и вкладов в этом банке или участие в зарплатном проекте.

Брать бо́льшую сумму и на более долгий срок, чем планировалось сначала. Тактика кажется странной, но часто ставки на долгосрочные кредиты значительно меньше, чем на краткосрочные.

Показать максимально полный пакет документов, подтверждающих доходы и в целом уровень благосостояния — банк может в том числе учитывать движимое и недвижимое имущество клиента. А еще лучше — подтвердить наличие дополнительных источников заработка, если такие есть.

Оформить страховку, если речь идет о долгосрочном кредите.

Обращаться в банк лично, а не онлайн. При живом общении клиент может оказать приятное впечатление на менеджера банка. С бесчувственным алгоритмом это уже не пройдет.

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Что делать, если срочно нужны деньги

Вариантов не так уж много. Можно взять кредит и со временем его рефинансировать по более оптимальной ставке, либо занять средства у родственников и знакомых, отметил Сергей Леонидов. При этом стоило бы оптимизировать свои траты, но это даст эффект не сразу. С другой стороны, вклады сейчас тоже стали выгоднее. «Поэтому свободные средства имеет смысл положить под процент, чтобы при необходимости можно было снять и использовать их», — добавил Леонидов.

По мнению Алексея Кричевского, дешевле будет занять деньги у родственников или друзей, но если деньги требуется срочно и на что-то действительно важное (например, на лечение) — придется идти в банк.

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Антон Рогачевский предлагает рассмотреть альтернативные источники финансирования. «Физические лица могут попробовать взять деньги в долг у своего работодателя в счет будущих зарплат. Либо обратиться к такому инструменту, как гражданское кредитование», — сказал но NEWS.ru. Гражданский кредит как форма кредита предполагает, что кредитором выступает физическое лицо. Например, таким кредитором может стать ваш сосед. И, конечно, в этом случае придется документально закрепить ваши отношения во избежание конфликтных ситуаций, то есть написать расписку, заключил Рогачевский.

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