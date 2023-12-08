Какие продукты и товары подорожают до Нового года: что купить прямо сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В эти выходные есть смысл купить часть продуктов к новогоднему столу, а также — некоторые подарки. Причина — их скорое подорожание из-за инфляции и изменения курсов валют. NEWS.ru узнал у аналитиков, каких товаров это коснется в первую очередь, а что, напротив, может подешеветь ближе к празднику.

Сколько будут стоить продукты к новогоднему столу

Преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова в беседе с NEWS.ru отмечает: мясная продукция еще будет дорожать из-за роста цен на комбикорма и ветеринарные препараты. «Так что нарезки и другие не скоропортящиеся мясные изделия лучше купить уже сейчас», — говорит она.

В то же время есть товары, которые, напротив, могут подешеветь или дешевеют уже в эти дни. К примеру, красная икра, которая в середине ноября упала в цене в опте на 25%. Главная причина — рост производства на фоне увеличения вылова лососевых. В связи с этим эксперты, опрошенные NEWS.ru, прогнозировали снижение цен в рознице: меньше всего, в пределах 10% — в Москве, больше всего, на 15% — в регионах. И очень вероятно, что икра уже стала дешевле — время проверить это в магазинах.

Какие цены будут на алкоголь к празднику и на будущее

Тем временем Волкова обращает внимание и на алкоголь. По идее, он должен подорожать уже после Нового года из-за повышения лицензионный сборов. «Но производители и продавцы начнут поднимать цены чуть раньше, пользуясь предновогодним ажиотажем. Поэтому алкогольные напитки есть смысл приобрести заранее, не дожидаясь предновогодних очередей», — говорит Волкова.

В конце ноября NEWS.ru также писал, что перед началом 2024 года цены на спиртное могут подскочить сразу на 20–30%. Главные причины — ослабление рубля и, что еще важнее, ужесточение таможенных пошлин на ввоз импортной продукции. Летом 2023 года пошлина на вина и вермуты, ввозимые из недружественных стран, была повышена с 12,5% до 20%.

Эксперт в области винного бизнеса Александр Липилин также в конце ноября рассказал «Коммерсанту», что «новые партии уже приходят с другой пошлиной, но пока это не очень заметно в рознице и ресторанах, потому что у компаний были большие запасы». Но ближе к Новому году, по мере того, как люди будут закупать алкоголь на праздники и в качестве подарков, цены начнут расти, предупредил он.

Впрочем, другую точку зрения чуть раньше NEWS.ru озвучивал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он отмечал, что предновогодняя пора обычно характеризуется массовыми скидками на алкоголь, особенно — на шампанское. Подробнее о том, как выбрать хороший алкоголь, NEWS.ru также писал в отдельном материале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет со стоимостью новогоднего стола в целом

И все же в целом новогодний стол в этом году подорожает по сравнению со столом в прошлом в среднем на 10%. Как отмечал в разговоре с NEWS.ru гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, сильнее всего сейчас растут в цене товары, на которые обычно делают минимальную наценку. К примеру, курица и макароны за год подорожали на 10–15%, а свинина, картофель и мука — на 10%. В результате семьи, которые всегда покупают такие продукты, ощутят подорожание сильнее других.

Те же слои населения, которые предпочитают более дорогое мясо, к примеру говядину, а также овощи и фрукты, увидят менее существенный рост цен — в пределах 10%. Это связано с тем, что производители и поставщики понимают сложившуюся экономическую ситуацию и опасаются завозить на рынок дорогостоящие продукты, говорит Федяков.

Сколько будут стоить электроника и другие подарки

Катерина Волкова из РЭУ им. Плеханова также отмечает: если вы планируете приобрести технику себе или в подарок, лучше сделать это заранее. Ведь такие товары сильно зависят от курса рубля. Причем если при ослаблении нацвалюты техника дорожает, то при усилении цены почти не меняются.

«Это значит, что, приобретая технику до праздника, вы успеваете выбрать то, что действительно нужно. А еще вы гарантированно получите свой товар, не опасаясь, что он закончится на складе продавца. В результате предновогодний рост цен из-за спроса или курса валюты вас не затронет», — резюмирует Волкова.

Также в зоне риска брендовая одежда. В связи с назревающим политическим кризисом в Бангладеш (там из-за низких оплат и плохих условий труда бастовали миллионы работников текстильной промышленности) мир и Россия могут столкнуться с ростом цен на брендовую одежду от Calvin Klein, H&M, Target, Zara, Marks & Spencer, Ralph Lauren, Hugo Boss и многих других фирм, размещающих заказы на пошив именно в Бангладеш.

Ну и, конечно, стремительно дорожают билеты и турпутевки, особенно за границу. Ведь после недавнего небольшого укрепления рубль опять начал проседать, а цены авиаперелетов и турпакетов напрямую зависят от доллара.

Еще пара советов покупателям

Как отмечает в разговоре с NEWS.ru доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева, сейчас нет какой-либо однозначной тенденции подорожания всех товаров к Новому году. Наоборот, существуют товары-приманки, цены на которые немного опускают, чтобы привлечь людей, закупающихся к празднику, в определенный магазин. Чаще всего это акции, которые активно пиарятся с использованием различных каналов коммуникаций с потребителями. В результате потенциальный покупатель запоминает такую акцию и при выборе торговой сети идет в итоге в запомнившийся акцией магазин.

«В идеале перед покупками стоит сделать сравнительный анализ по всем позициям закупки и выбрать тот магазин, в котором совокупная стоимость схожих по качеству товаров будет минимальной», — советует Казанцева.

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