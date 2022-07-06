ГД приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

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Госдума приняла закон, согласно которому банки могут вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Нововведение призвано снизить концентрацию валюты на банковских депозитах, сообщает РИА Новости.

Согласно закону, в договоре банковского вклада в иностранной валюте, который заключается компанией с кредитной организацией, может быть оговорено взимание комиссии, превышающей сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Для банков это будет правом, а не обязанностью. Вводить отрицательные ставки они смогут по своему усмотрению.

Закон начнет действовать с момента опубликования. При этом его нормы будут распространяться на уже действующие договоры валютных вкладов компаний.

Введение отрицательных ставок по данным вкладам правительство России одобрило в конце июня. В Минэкономразвития отметили, что такая мера будет способствовать дедолларизации экономики и стимулировать компании к отказу от долларов и евро, поскольку из-за санкций банки не могут наращивать валютные активы и проводить операции в валюте.