Эксперты рассказали, подорожает ли потребительская корзина Цены в июне снизились к маю на 0,35%, но ЦБ называет это рекордом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк заявил, что потребительская корзина в России подешевела максимальными темпами за последние 20 лет. Среди причин, которые привели к снижению инфляции, регулятор назвал падение цен на товары, резко подорожавшие в марте, а также быстрое укрепление рубля и сезонные факторы. Эксперты дали оценку этим заявлениям и предсказали уровни будущей инфляции.

Данные ЦБ

По отчету о динамике потребительских цен Банка России, годовая инфляция в стране замедлилась до 15,9% в июне. В мае (относительно мая 2021-го) она была 17,1%.

Кроме того, потребительские цены в июне снизились на 0,35%. Это максимальное месячное снижение цен с 2002 года. В частности, подешевели сахар, макароны и крупы, бытовая техника и электроника, автомобили.

В среднем потребительская корзина тоже подешевела. Но только за счет трети своего состава. Все же большинство продукции и услуг корзины, напротив, подорожали. Производители вынуждены закладывать в цены растущие из-за санкций издержки — изменения в технологиях, логистике, платежно-расчетных отношениях, объясняет регулятор.

Что входит в потребительскую корзину

Расчеты корзины для определения прожиточного минимума и минимальных зарплат прекратили в 2021 году: Минтруд придумал новую методику.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но до этого потребительская корзина описывала минимальный перечень товаров и услуг и нормы их потребления для здоровой жизни россиянина. Первая группа товаров — продовольствие:

— хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, а также мука, крупы и бобовые;

— картофель;

— овощи и бахчевые;

— фрукты;

— сахар и кондитерские изделия;

— мясопродукты;

— рыбопродукты;

— молоко и молочные продукты;

— яйца;

— масло растительное, маргарин и другие жиры;

— прочие продукты (соль, чай, специи).

Во вторую группу включены непродовольственные товары: одежда, обувь, головные уборы, белье, лекарства. Третья группа — это услуги: коммунальные, транспортные, а также расходы на культурные мероприятия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему дешевела потребительская корзина

Что говорит ЦБ

После мартовского повышения цен, которое оказалось самым сильным с 1999 года, спрос на товары и услуги сократился.

Укрепился рубль. В июне номинальный курс вырос к доллару, евро и китайскому юаню на 21–31% за год и на 26–32% с февраля. В итоге продавцы товаров даже с высокой импортной составляющей смогли снизить цены.

На рынке овощей и фруктов — традиционное для сезона снижение цен.

Экспорт после санкций переориентировался на внутренний рынок. Результат — снижение оптовых цен на подсолнечное масло и зерновые.

Что думают эксперты

Основная причина дефляции кроется в сжатии спроса, считает основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

С мая фиксируется стагнация спроса на продукты питания — граждане привыкают экономить. Они переходят в более низкий ценовой сегмент, что частично подтверждают данные жестких дискаунтеров (магазинов недорогих товаров), у которых продажи растут в разы, - объясняет он.

А еще рост цен сдерживается дорогими кредитами. Россияне не спешат занимать у банков деньги и тратить их на товары. Условия по потребительским кредитам, несмотря на снижение ставки ЦБ РФ, по-прежнему на уровне 12–16% годовых, напоминает Сидоров.

Сценарии инфляции

По базовому сценарию Центробанка, в 2022 году инфляция составит 14–17%. Но уже в 2023-м благодаря проводимой денежно-кредитной политике ЦБ ожидает снижения показателя до 5–7%, а в 2024-м — до целевых 4%.

По мнению Сидорова, традиционное оживление спроса после сезона отпусков и перед началом учебного года приведет к росту инфляции. Дорожающий доллар, а также увеличение объемов параллельного импорта повлияют на рост цен уже в августе-сентябре, говорит он. Не исключено, что к этому времени инфляция вернется к уровням 17–17,5%.

Напротив, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль считает, что ждать серьезного укрепления доллара не стоит из-за огромного преимущества экспорта над импортом. Поэтому вполне возможно, что к концу года инфляция пойдет на спад и придет к тем целевым значениям, которые установил регулятор, считает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие спроса сдержит цены

Впрочем, даже с ростом курса доллара «взрывного» повышение цен, скорее всего, не будет, полагает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

Цены на импортные товары так были задраны весной, что спрос на них продолжит снижаться или держаться на текущих уровнях. Но расти он совершенно точно не будет: есть расходы и поважнее, — говорит собеседник NEWS.ru.

Эксперт замечает, что реальные доходы населения не растут от слова «совсем». Ко всему прочему на конец лета — начало осени придется пик безработицы. Ведь период простоя на уходящих из РФ иностранных предприятиях закончится и работники их окончательно покинут.

По этим причинам, а также с учетом сезонности и спада ажиотажа весны потребительская корзина либо останется на текущих значениях, либо, что более вероятно, продолжит дешеветь, считает эксперт. В первую очередь речь идет о тех продуктах, которые выращиваются в России.

Напомним, в мае президент Владимир Путин предполагал, что Россия в текущем году соберет рекордный за всю историю страны урожай зерновых — 130 млн тонн.