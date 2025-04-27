Доллар шагнет от 75 до 100 руб.? Курс сегодня, 27 апреля, что с евро, юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая неделя определит курс рубля к доллару на ближайшие недели, считают эксперты. Каков курс доллара, евро, юаня сегодня, 27 апреля, что ждет курс рубля в мае и в 2025 году?

Каков курс доллара сегодня, 27 апреля

ЦБ РФ на выходные и понедельник понизил официальный курс доллара, установив его на уровне 82,6549 рубля. Снижение составило 20,1 копейки (0,24%).

На международной валютной бирже Forex в выходные торговли нет. В пятницу вечером курс доллара остановился около отметки в 82,62 рубля за доллар.

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ЦБ РФ на выходные и понедельник установил курс евро на уровне 94,3539 рубля за €1, снижение по сравнению с предыдущей позицией составило 35,36 копейки (0,37%).

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В международной торговле курс евро на выходных также не двигался, остановившись ниже официальных значений, на уровне около 93,89 рубля.

Официальный курс юаня также снизился на 4,73 копейки (0,41%). Стоимость китайской валюты составила 11,3506 рубля.

На Forex курс юаня на выходных «застыл» около уровня в 11,335 рубля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

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Глава управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров утверждает, что новая неделя может стать «буквально разрушительной» из-за противостояния президента США Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом. Рубль при этом способен вновь укрепиться.

«Доллар может дешеветь и дальше — вдобавок к противостоянию Трампа и Пауэлла, на него давит продолжающийся торговый конфликт с Китаем, который уже распространяется на прочие страны Юго-Восточной Азии. К тому же такая динамика выгодна для его политики Make America Great Again», — утверждает Александров.

По словам Александрова, до конца месяца курс рубля может вырасти до 75 рублей за доллар. При этом средневзвешенный курс за год ожидается «выше 80 рублей».

Другие аналитики более скептично относятся к перспективам роста рубля. Если дефицит федерального бюджета России продолжит расти такими же темпами, как сейчас, рублю не удержаться, заявил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев в разговоре с «Газетой.Ru». Давление на рубль продолжает расти; главные факторы: падение нефтегазовых доходов бюджета; ухудшение внешней экономической конъюнктуры; санкционное давление.

«Если давление на рубль сохранится, а дефицит бюджета продолжит расти такими же темпами, курс доллара в ближайшие месяцы может стабилизироваться в диапазоне 90–95 рублей. Курс евро в это же время уйдет в диапазон 97–103 рублей, юаня — 12–13 рублей», — считает Астафьев.

При этом аналитики «БКС-Экспресс» утверждают, что ЦБ и Минфин уже создают предпосылки для снижения курса рубля, что позволит наполнить бюджет за счет экспортных доходов.

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