Рубль начнет падать на майских праздниках? Курс доллара сегодня, 26 апреля

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Рубль подошел к переломному моменту, утверждают экономисты. Какой курс доллара, евро, юаня сегодня, 26 апреля, каким будет курс рубля в мае, грозит ли России рецессия, когда Центробанк снизит ключевую ставку?

Какой курс доллара сегодня, 26 апреля

Центробанк России на выходные вновь понизил официальный курс доллара, установив его на уровне 82,6549 руб. за $1. Снижение составило 20,1 коп. (0,24%). В ходе снижения курс доллара не пробил отметку в 80 руб.

На международной валютной бирже Forex торгов на выходных нет. Курс доллара резко вырос 23 апреля и по итогам недели удерживается на уровне около 82,62 руб., незначительно ниже официального.

Сколько стоят евро и юань сегодня, 26 апреля

Официальный курс евро на выходные был установлен на уровне 94,3539 руб. за €1. Снижение по сравнению с пятницей составило 35,36 коп. (0,37%). После короткого провала ниже 90 руб. в марте евро вернулся на позиции между 92 и 95 руб., и сохраняет прежний курс.

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На Forex курс евро к рублю продолжает колебаться в широких пределах. По результатам торгов в пятницу евро на выходные остановился на уровне 93,89 руб. (примерно на 0,5% ниже официального курса).

Официальный юань на выходные также был снижен, его стоимость составила 11,3506 руб. Падение курса составило 4,73 коп. (0,41%).

Юаня к рублю на Forex резко вырос 23 апреля, после чего постепенно снижался в течение недели. На выходные китайская валюта остановилась на отметке в 11,335 руб.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каким будет курс рубля в мае и в 2025 году

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что майские праздники могут начаться с резкого падения рубля. Курс доллара, по его словам, может вырасти почти до 90 руб. такое мнение высказал.

«С 29 апреля по 2 мая 2025 года прогнозируется торговый диапазон для доллара в пределах 80,00–89,50 рубля», — считает аналитик.

Антонов объяснил это снижением ликвидности валюты и рядом внешних факторов. Среди них аналитики выделяют геополитику (ход переговоров по разрешению конфликта на Украине), баланс экспорта и импорта в условиях санкций и снижение цен на нефть. По прогнозу эксперта, в мае цена на нефть Brent будет торговаться в районе $63–68 за баррель

Аналитик Наталия Пырьева заявила РБК, что российский рубль «вплотную приблизился» к локальному пику своей стоимости. В мае возобновится тенденция к ослаблению рубля, доллар будет стоить от 80 до 90 руб., а в конце года — от 107 до 115 рублей.

Автор Telegram-канала «Рациональные инвестиции» кандидат экономических наук Максим Мизя утверждает, что первая неделя мая станет «переломной» для рубля. Будет решаться вопрос о продлении обязательной продажи валютной выручки экспортеров.

«Основной вопрос в корректировке бюджетного правила. Если его не исправят, то в мае можно ожидать значительное увеличение продаж валюты из ФНБ, способное увести курс обратно к недавним минимумам», — предупредил Мизя.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Грозит ли России рецессия, когда ЦБ РФ снизит ключевую ставку

Максим Мизя утверждает, что экономика России «уверенно идет в рецессию». Причиной, по его словам, является очень высокая ключевая ставка Центробанка РФ. 25 февраля Банк России сохранил ставку на текущем уровне в 21%.

«Банк России дал нейтральный сигнал по ключевой ставке, что с учетом нарастающих проблем в экономике может привести к снижению ставки уже в июне. Центробанк проигнорировал резкий рост неплатежей по зарплатам, сокращение портфелей потребительских кредитов, рост просроченной задолженности у банков, снижение объемов производства вне оборонного сектора и убыточность угольщиков с металлургами. Видно, пока ЦБ не столкнется с волной банкротств он будет недостаточно уверен в охлаждении экономики», — комментирует Мизя.

По его словам, среднесрочные прогнозы Центробанка и ожидаемые 0-1% роста ВВП в IV квартале 2025 года указывают на то, что в России начинается рецессия. При этом Мизя предполагает, что снижение ключевой ставки может начаться с заседания ЦБ РФ по ставке 6 июня.

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