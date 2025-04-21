Доллар ниже 79 рублей: курс евро и юаня сегодня, 21 апреля, прогнозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Курс доллара продолжает падать и в понедельник опустился ниже 80 рублей. Что с евро и юанем, какой прогноз дают аналитики, какой актив стал самым выгодным?

Каков курс доллара сегодня, 21 апреля

Официальный курс доллара к рублю в понедельник, 21 апреля, остается на прежнем уровне, установленном Центробанком РФ: 81,1371 рубля за $1. По сравнению с курсом пятницы доллар потерял сразу 88,29 копейки (1,08%) своей стоимости.

На торгах в понедельник курс доллара продолжил снижение. По данным Investing, на межбанковском рынке 21 апреля курс доллара падал до 78,25 рубля за $1.

На международном валютном рынке Forex доллар начал день с падения, около 10:30 опустившись до 80,36 рубля. В дальнейшем американская валюта смогла вернуть часть позиций и на 15:00 колеблется около уровня в 80,91 рубля (на 0,3% ниже официального курса). В прошлый раз такой курс наблюдался в мае 2023 года.

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Сколько стоят евро и юань сегодня, 21 апреля

Центробанк на выходные понизил официальный курс евро более чем на 1,02 рубля (1,10%), установив его на уровне 92,2232 рубля.

На Forex евро начал торговую сессию в понедельник с резкого роста, однако после того как добрался до 94,60 рубля, остановился и потерял достигнутые позиции. На 15:00, по данным Investing, курс евро колеблется около 93,342 рубля за €1 (на 1,2% выше официального курса).

Курс юаня был установлен на уровне 11,0889 рубля (на 0,92% ниже предыдущего значения).

На Forex китайская валюта держалась близко к уровню выходных, однако после 14:30 по Москве ее стоимость резко снизилась. На 15:00 курс юаня держится около 11,1135 рубля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько будет стоить доллар в 2025 году, прогнозы

Минэкономразвития 21 апреля обнародовало новый прогноз по курсам валют в 2025 году, повысив ожидаемый курс рубля в конце года, однако снизив его средние значения. Кроме того, существенно снижены ожидания по цене на нефть.

По оценке МЭР, средний курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за $1 (это на 1,8 рубля ниже, чем в сентябрьской версии прогноза). В то же время ожидания на конец года не изменились — доллар будет стоить около 98,7 рубля.

В дальнейшем курс доллара будет оставаться высоким: в 2026 году МЭР ожидает доллар в среднем по 100,2 рубля, в 2027-м — по 103,5 рубля и к 2028 году — по 106 рублей за $1. Это связано с рядом факторов, в том числе торговым балансом России: при снижении экспорта импорт будет существенно расти.

Какой актив растет быстрее всех во время торговой войны

Цена золота поставила сегодня новый рекорд, поднявшись выше $3400 за унцию. Аналитики называют это историческим рекордом для благородного металла, который часто используется в качестве резервного актива в неспокойные времена.

Спотовая цена на золото на Forex 21 апреля держится на уровне $3404 за унцию. Как отмечает Arabic Trader, цены на золото резко пошли в рост после того, как президент США Дональд Трамп объявил тарифную войну наиболее развитым экономикам мира. Дополнительное беспокойство у трейдеров вызывают обозначенные Трампом планы по реструктуризации Федеральной резервной системы США — сообщества банков, которым разрешено печатать доллары.

При этом ранее самой укрепившейся с начала 2025 года валютой оказался российский рубль, обогнав в стоимости даже золото.

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