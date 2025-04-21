Индекс доллара упал ниже показателя марта 2022 года CNBC: индекс доллара упал ниже 98 пунктов впервые с марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс доллара упал ниже 98 пунктов впервые с марта 2022 года, следует из данных CNBC. Минимальный показатель равнялся 97,92.

Индекс доллара показывает, насколько сильной является американская валюта по отношению к другим мировым валютам. Число рассчитывают на основе шести валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Ранее Минэкономразвития России сообщило, что прогнозирует курс доллара к концу 2025 года на уровне 98,7 рубля за доллар. При этом, как он уточнил, ведомство понизило прогноз по среднегодовому курсу доллара США на 2025 год — с 96,5 рубля до 94,3 рубля за доллар.

До этого доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова предположила, что курс доллара может возрасти до 100 с лишним рублей из-за запланированных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Она считает, что такая ситуация может сложиться из-за того, что таможенные тарифы приводят к колебаниям стоимости нефти.

Прикладова также оценила влияние на российскую валюту возможного возвращения зарубежных компаний на рынок РФ и отметила, что рубль может укрепиться в таких условиях. Она подчеркнула, что такое развитие событий станет причиной появления новых рабочих мест в государстве, а также повышения количества поступающих в казну налоговых отчислений.