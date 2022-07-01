Доллар на МосБирже резко взлетел до 55 рублей Курс доллара на Московской Бирже поднялся выше 55 рублей впервые с 21 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский доллар усилил рост по отношению к рублю, следует из данных торгов на Московской Бирже. Российская валюта ослабла до 55 с лишним рублей за доллар впервые с 21 июня. Евро держится на отметке порядка 57 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» к 16:15 мск растет на 3,78 рубля, до 55,23 рубля, евро поднимается на 3,39 рубля, до 57,07 рубля.

Буквально тремя днями ранее курс доллара опускался до значений декабря 2014 года и составлял 52,5 рубля. Евро также продолжал падение, находясь на отметке 55,2 рубля.

Накануне экономист Института современного развития Никита Масленников заявил, что плавающий курс рубля — это лучшее решение во время кризиса. По его словам, это показывает история. Он напомнил, что в 2008 году власти пытались поддержать валюту ступенчатой девальвацией и потратили на это более $200 млрд международных резервов.