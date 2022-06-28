Курс доллара упал до значений декабря 2014 года

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Курс доллара упал до значений декабря 2014 года, следует из данных Московской Биржи. В настоящее время стоимость валюты составляет 52,5 рубля.

Курс евро также продолжил падение. К 16:57 его стоимость составляет 55,2 рубля.

Таким образом, официальный курс доллара и евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, сократился на 39,42 копейки и на 16,49 копейки соответственно.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что Россия не сможет полностью отказаться от доллара и евро. По его мнению, эти валюты необходимы для реализации программ параллельного импорта.