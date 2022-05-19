Долг банкротством красен: почему россияне стали втрое чаще банкротиться В большинстве случаев они сами выступают инициаторами процедуры

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В марте и апреле в России было подано рекордное количество заявлений о банкротстве. За три года этот показатель вырос почти на 300%. Многие из тех, кто сегодня объявляет себя банкротом, оказались в кредитной ловушке: в надежде погасить старые долги в будущем и не имея возможности сделать это в настоящем, они брали новые кредиты и микрозаймы. В итоге единственным способом избавиться от задолженности для них стало банкротство. Но одной только бедностью и закредитованностью россиян происходящее объяснить нельзя. Отчасти это связано с активной рекламой банкротства, сулящей избавление от всех проблем. Вот только о последствиях «законного списания долгов» помнят не все. Подробнее — в материале NEWS.ru.

По собственному хотению

В марте-апреле 2022 года в России зарегистрировано 62 341 дело о банкротстве — на 10 тысяч больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Forbes. Согласно данным картотеки арбитражных дел «Электронное правосудие», количество таких заявок, зарегистрированных три года назад, составляло 20 431 дело, а теперь — 62 341. В марте-апреле 2020 года было зарегистрировано 23 459 дел о банкротстве, а в марте-апреле 2021 года — 52 723 дела.

За первый квартал 2022 года обанкротились 54 190 россиян (на 33,6% больше, чем за аналогичный период в 2021), корпоративные банкротства за этот же период — 2544 (на 4,9% меньше).

Число личных банкротств растёт, несмотря на введённый 1 апреля 2022 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве. До 1 октября 2022 года инициировать банкротство не могут только кредиторы, у должников осталось право при желании сделать это самим. Чем они активно и пользуются. В подавляющем числе случаев (94,5% в 2020 году, 94,9% в 2021 году, 94,9% в первом квартале 2022 года) физлица сами инициируют процедуры своего банкротства. Это позволяет им в том числе минимизировать финансовые обязательства перед кредиторами или вовсе избежать их.

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Тренд на несостоятельность

Увеличение числа банкротств в марте и апреле вполне укладывается в тенденцию ежегодного прироста количества дел данной категории, говорит арбитражный управляющий Михаил Кошкарёв. Если принимать в расчёт сведения с 2019 года, то ежегодный прирост составляет не менее 60% к аналогичным показателям предыдущего отчётного года, уточняет эксперт. При этом он обращает внимание на рост информированности населения о законном способе «начать жизнь с чистого листа». Потенциальный банкрот сегодня не готов надеяться на улучшение финансового состояния, поэтому всё больше граждан принимают решение о банкротстве, полагает Кошкарёв.

Прямое влияние на рост числа банкротств и физических, и юридических лиц оказала пандемия, снижение доходности и рост цен, комментирует ведущий юрист юридического бутика «Достигация» Виктория Терушкина. Вместе с тем она отмечает резкий рост количества поданных заявлений в арбитражные суды о личном банкротстве от граждан.

В первую очередь это связано с экономической нестабильностью. За последние два с половиной месяца ставка Банка России сначала выросла с 9,5 % до 20 %, а после вновь снизилась до 14%. Данный фактор напрямую влияет на экономическую составляющую доходности населения, от него зависит рост потребительских цен и денежно-кредитные условия, — говорит эксперт.

Буму банкротства физлиц вообще не стоит удивляться, считает ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Во-первых, это поток людей, который тянется еще с пандемии, то есть с 2020 года, говорит он. Если тогда сам процесс и процедурная часть были несколько сложны и растянуты, то сейчас набирает обороты внесудебное банкротство, предельная сумма долгов по которому равна 500 тысячам рублей.

Если для Москвы или Петербурга это не слишком большая сумма, то для регионов — сродни кабале, особенно при наличии в портфеле долгов в МФО, — указывает Уткин.

Вторая причина — это ситуация, связанная с уходом из России иностранных компаний. Выкуп российскими предпринимателями зарубежного бизнеса не даёт моментального эффекта возврата доходов граждан к докризисным показателям, добавляет юрист.

Советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлёв связывает рост числа банкротств с принимаемыми правительством мерами поддержки экономики.

Они должны были защитить должников от несвоевременных взысканий, но на деле сделали процедуру освобождения от долгов недорогой и эффективной, — объясняет собеседник NEWS.ru.

Неслучайно ЦБ обращался к правительству, чтобы вывести из-под действия моратория граждан, но кабмин это предложение не поддержал. Дело в том, что большинство подавших заявление о банкротстве — это граждане с невысоким уровнем платёжеспособности. В их отношении с введением правительственных мер поддержки активизировались конкурсные управляющие, предоставляющие услуги по сопровождению соответствующих процедур, поясняет Журавлёв.

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Опасное банкротство

Сейчас в интернете (и не только там) можно встретить массу объявлений вроде «Банкротство физлиц под ключ». Учитывая, как активно рекламируется банкротство, население зачастую просто не видит иного выхода из возникшей ситуации, кроме как «обнулиться», при этом не задумываясь о последствиях, отмечает Уткин.

А последствия могут быть критичными — это невозможность получить кредит в течение пяти лет, невозможность открыть собственную компанию или занимать должности с правом подписи и распоряжения финансами, а также закрытый доступ к некоторым должностям в госструктурах, — перечисляет юрист.

К тому же компании, предлагающие услуги по «списанию долгов», могут вводить клиентов в заблуждение, уговаривая начать процедуру банкротства граждан, которые в действительности не обладают признаками банкрота. Не все знают, что за это человек может быть привлечён привлечь к уголовной ответственности по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и статье 197 УК РФ «Фиктивное банкротство». Вот почему к персональному банкротству стоит прибегать исключительно в тяжёлых случаях и пытаться проработать варианты с реструктуризацией, советуют эксперты. По словам Уткина, в текущей ситуации подавляющее большинство кредиторов предпочтёт вернуть хотя бы 70% долга, но по частям, нежели получить совсем небольшие деньги от проведённой распродажи имущества. Напомним, что обязательства перед кредиторами гасятся путём реализации имущества должника, о чём многие тоже почему-то забывают. К слову, «спрятать» имущество у потенциального банкрота вряд ли получится. Зато он рискует получить отказ суда признать его банкротом. И это, надо заметить, меньшее из зол, так как попытка преднамеренно сократить конкурсную массу предусматривает ещё административную и уголовную ответственность. А вот при обстоятельствах, когда должник вёл себя добросовестно, последний (пройдя процедуру банкротства) действительно будет освобождён от дальнейшего исполнения кредитных обязательств, говорит Кошкарёв.