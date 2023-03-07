В Китае призвали использовать безопасную валюту в торговле с Россией. Но этот вопрос актуален не только для стран — торговых партнеров, но и для рядовых граждан. Эксперты советуют россиянам обратить внимание на валюты дружественных стран. В какие валюты специалисты советуют переводить накопления — в материале NEWS.ru.
Хитрый намек на юань
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что стоит использовать безопасную валюту в торговле с Россией. По его словам, международные валюты не должны становиться синонимом запугивания и оружием для односторонних санкций.
Если говорить о том, какую валюту использовать в торговле между Россией и Китаем, то ответ весьма прост: нужно использовать ту валюту, которая удобна, безопасна и заслуживает доверия, — так Цинь Ган ответил на вопрос журналистов о том, могут ли РФ и КНР отказаться от использования доллара.
В Международном валютном фонде еще год назад обратили внимание, что антироссийские санкции рискуют подорвать роль доллара как главной мировой резервной валюты. А французский политолог и экономист Александр дель Валь предположил, что попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и юаня. Впрочем, пока падает только рубль.
Чем опасны доллары и евро
Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:
Основной риск хранения своих накоплений в иностранных валютах — санкционные ограничения. В теории в случае нового пакета санкций эмитенты иностранных валют недружественных стран (США или ЕС) могут существенно усложнить конвертацию своих денежных средств в рубли (впрочем, они уже запретили поставки в Россию долларов и евро. — NEWS.ru.).
Это, конечно, крайняя мера. В этом случае вероятна принудительная конвертация валют на счетах клиентов российских банков по внутреннему курсу. И определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В конце января Банк России рекомендовал брокерским и банковским организациям прописать условия, по которым они смогут конвертировать валюту клиентов в рубли, таким образом переложив риск с клиентов на организацию. Понятно, что эти предложения ЦБ финансовые организации реализуют очень медленно. Кроме того, банки намеренно усложняют хранение «токсичных» валют для клиентов, вводя за это комиссии.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:
Что касается накоплений граждан, то для них вопросы «токсичности» тех или иных валют не имеют такого значения, как в случае с теми, кто проводит операции во внешней торговле. Простой россиянин покупает доллары и евро не для того, чтобы проводить международные платежи, а чтобы защитить от девальвации рублевые сбережения. Здесь нет никакой опасности — можно спокойно покупать и доллары, и евро. Есть только ограничения со стороны ЦБ на покупку наличной валюты, о которых все знают.
В текущей ситуации не стоит держать валютные депозиты, так как они практически не дают пассивного дохода. В связи с ограничениями ЦБ в долларах или евро нельзя снять сумму свыше 10 тыс. у. е. (а с валютных счетов, открытых после 9 марта 2022 года, это можно сделать только в рублях. — NEWS.ru.). Также есть риски блокирования счетов, если в банковской системе РФ начнутся проблемы.
Аналитик компании TeleTrade Владимир Ковалев:
Наличная твердая валюта — прежде всего, доллары и евро — не несет опасности для сбережений. Хождение валюты в стране вряд ли будет отменено, а вероятное продолжение ослабление рубля делает валютные накопления по крайней мере защищенными от инфляции.
Однако банковские вклады в валютах недружественных стран несут риски. Все больше российских банков подпадают под западные санкции. Кроме того, ЦБ России продлил введенные год назад ограничения на операции с валютой еще на полгода, до 9 сентября. Все это делает вложения в банках в твердых валютах очень «токсичными». Распоряжаться деньгами практически невозможно, то есть, например, снимать или переводить. Существуют и риски блокировки данных активов.
Какие валюты можно считать безопасными
Артем Звездин:
Китайский юань, хотя и не самая лучшая валюта с мировой точки зрения, но относительно надежен для россиян. Отсутствует как риск блокировки (обычно говорят о рисках «заморозки» долларов и евро именно на брокерских счетах в рамках возможных санкций; ряд экспертов считают, что «недружественную» валюту на банковских счетах в экстренном случае могут конвертировать в рубли по невыгодному курсу. — NEWS.ru.), так и риск большой инфляции, которая в юанях составляет всего 2%. Ну а что касается риска блокировки, то пока Китай демонстрирует нейтральную позицию и не присоединяется к антироссийским санкциям.
Конечно, нет никаких гарантий, что так будет всегда. К тому же не стоит все деньги держать в юанях. Не забывайте, что экономика КНР — это развивающаяся экономика, а значит, есть вероятность падения курса юаня к бивалютной корзине из-за внешнеполитических событий. Еще одной относительно безопасной валютой можно назвать гонконгский доллар, который, по сути, обладает теми же характеристиками, что и юань.
Артем Деев:
Для защиты своих рублевых сбережений лучше использовать практику мировых банков — сформировать валютную корзину. Часть сбережений держать в рублях (на случай непредвиденных расходов), часть — в долларах и евро, некоторый объем — в китайских юанях, а также в золотых и серебряных инвестиционных монетах (это будет хорошим вложением на долгий срок — более 10 лет). Для инвестиций, то есть для получения дополнительного дохода, также можно приобретать гонконгский доллар и дирхам ОАЭ — эти валюты, по прогнозам, будут наиболее устойчивыми в условиях мирового кризиса.
Владимир Ковалев:
Достаточно безопасны гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Во-первых, из-за стабильности экономик данных стран, а во-вторых, из-за сохраняющейся годами официальной «привязки» курса данных валют к доллару. Но у них есть минус — низкая ликвидность и ограниченное число надежных финансовых инструментов в них.
Более практичен и перспективен китайский юань, имеющий куда более широкое распространение в мире и во внешней торговле России. Его динамика к рублю во многом сходна с долларом и евро. Риски вложений в него, конечно, тоже есть. В случае расширения геополитического противостояния США и Китая юань может слабеть к доллару.
Тем, кто желает повысить потенциальную доходность сбережений, имеет смысл размещать юани на вкладах с доходностью около 2% годовых и в облигациях российских компаний в юанях с доходностью от 4%.