Что, если не доллар и евро? Названы три самые безопасные валюты для россиян Эксперты рассказали, в какие валюты лучше переводить накопления россиянам

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В Китае призвали использовать безопасную валюту в торговле с Россией. Но этот вопрос актуален не только для стран — торговых партнеров, но и для рядовых граждан. Эксперты советуют россиянам обратить внимание на валюты дружественных стран. В какие валюты специалисты советуют переводить накопления — в материале NEWS.ru.

Хитрый намек на юань

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что стоит использовать безопасную валюту в торговле с Россией. По его словам, международные валюты не должны становиться синонимом запугивания и оружием для односторонних санкций.

Если говорить о том, какую валюту использовать в торговле между Россией и Китаем, то ответ весьма прост: нужно использовать ту валюту, которая удобна, безопасна и заслуживает доверия, — так Цинь Ган ответил на вопрос журналистов о том, могут ли РФ и КНР отказаться от использования доллара.

В Международном валютном фонде еще год назад обратили внимание, что антироссийские санкции рискуют подорвать роль доллара как главной мировой резервной валюты. А французский политолог и экономист Александр дель Валь предположил, что попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и юаня. Впрочем, пока падает только рубль.

Чем опасны доллары и евро

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Основной риск хранения своих накоплений в иностранных валютах — санкционные ограничения. В теории в случае нового пакета санкций эмитенты иностранных валют недружественных стран (США или ЕС) могут существенно усложнить конвертацию своих денежных средств в рубли (впрочем, они уже запретили поставки в Россию долларов и евро. — NEWS.ru.). Это, конечно, крайняя мера. В этом случае вероятна принудительная конвертация валют на счетах клиентов российских банков по внутреннему курсу. И определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В конце января Банк России рекомендовал брокерским и банковским организациям прописать условия, по которым они смогут конвертировать валюту клиентов в рубли, таким образом переложив риск с клиентов на организацию. Понятно, что эти предложения ЦБ финансовые организации реализуют очень медленно. Кроме того, банки намеренно усложняют хранение «токсичных» валют для клиентов, вводя за это комиссии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Что касается накоплений граждан, то для них вопросы «токсичности» тех или иных валют не имеют такого значения, как в случае с теми, кто проводит операции во внешней торговле. Простой россиянин покупает доллары и евро не для того, чтобы проводить международные платежи, а чтобы защитить от девальвации рублевые сбережения. Здесь нет никакой опасности — можно спокойно покупать и доллары, и евро. Есть только ограничения со стороны ЦБ на покупку наличной валюты, о которых все знают. В текущей ситуации не стоит держать валютные депозиты, так как они практически не дают пассивного дохода. В связи с ограничениями ЦБ в долларах или евро нельзя снять сумму свыше 10 тыс. у. е. (а с валютных счетов, открытых после 9 марта 2022 года, это можно сделать только в рублях. — NEWS.ru.). Также есть риски блокирования счетов, если в банковской системе РФ начнутся проблемы.

Аналитик компании TeleTrade Владимир Ковалев:

Наличная твердая валюта — прежде всего, доллары и евро — не несет опасности для сбережений. Хождение валюты в стране вряд ли будет отменено, а вероятное продолжение ослабление рубля делает валютные накопления по крайней мере защищенными от инфляции. Однако банковские вклады в валютах недружественных стран несут риски. Все больше российских банков подпадают под западные санкции. Кроме того, ЦБ России продлил введенные год назад ограничения на операции с валютой еще на полгода, до 9 сентября. Все это делает вложения в банках в твердых валютах очень «токсичными». Распоряжаться деньгами практически невозможно, то есть, например, снимать или переводить. Существуют и риски блокировки данных активов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие валюты можно считать безопасными

Артем Звездин:

Китайский юань, хотя и не самая лучшая валюта с мировой точки зрения, но относительно надежен для россиян. Отсутствует как риск блокировки (обычно говорят о рисках «заморозки» долларов и евро именно на брокерских счетах в рамках возможных санкций; ряд экспертов считают, что «недружественную» валюту на банковских счетах в экстренном случае могут конвертировать в рубли по невыгодному курсу. — NEWS.ru.), так и риск большой инфляции, которая в юанях составляет всего 2%. Ну а что касается риска блокировки, то пока Китай демонстрирует нейтральную позицию и не присоединяется к антироссийским санкциям. Конечно, нет никаких гарантий, что так будет всегда. К тому же не стоит все деньги держать в юанях. Не забывайте, что экономика КНР — это развивающаяся экономика, а значит, есть вероятность падения курса юаня к бивалютной корзине из-за внешнеполитических событий. Еще одной относительно безопасной валютой можно назвать гонконгский доллар, который, по сути, обладает теми же характеристиками, что и юань.

Артем Деев:

Для защиты своих рублевых сбережений лучше использовать практику мировых банков — сформировать валютную корзину. Часть сбережений держать в рублях (на случай непредвиденных расходов), часть — в долларах и евро, некоторый объем — в китайских юанях, а также в золотых и серебряных инвестиционных монетах (это будет хорошим вложением на долгий срок — более 10 лет). Для инвестиций, то есть для получения дополнительного дохода, также можно приобретать гонконгский доллар и дирхам ОАЭ — эти валюты, по прогнозам, будут наиболее устойчивыми в условиях мирового кризиса.

Владимир Ковалев: