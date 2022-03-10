Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз долларов в РФ

Американский Минфин выпустил генеральную лицензию по поводу запрета на поставки наличных долларов из США в Россию. В ней объясняется, что ограничение не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщает РИА Новости.

Министерство пояснило , что разрешены транзакции из США и от гражданина США частному лицу, которое находится в РФ, а также гражданину США, который пребывает на территории РФ.

Ранее стало известно, что с 11 марта Соединённые Штаты запрещают поставки в Россию долларовых банкнот. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.

Он пообещал преследовать вместе с союзниками по «Большой семёрке» «российских коррумпированных миллиардеров», а также членов их семей.