Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз долларов в РФ

Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз долларов в РФЗапрет на поставки долларовых банкнот из США в РФ не коснётся бытовых транзакций
Американский Минфин выпустил генеральную лицензию по поводу запрета на поставки наличных долларов из США в Россию. В ней объясняется, что ограничение не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщает РИА Новости.
Министерство
Ранее стало известно, что с 11 марта Соединённые Штаты запрещают поставки в Россию долларовых банкнот. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.
Он пообещал преследовать вместе с союзниками по «Большой семёрке» «российских коррумпированных миллиардеров», а также членов их семей.