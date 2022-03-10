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Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз долларов в РФ

Запрет на поставки долларовых банкнот из США в РФ не коснётся бытовых транзакций
01:01, 12 марта 2022
Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз долларов в РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американский Минфин выпустил генеральную лицензию по поводу запрета на поставки наличных долларов из США в Россию. В ней объясняется, что ограничение не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщает РИА Новости.

Министерство пояснило, что разрешены транзакции из США и от гражданина США частному лицу, которое находится в РФ, а также гражданину США, который пребывает на территории РФ.

Ранее стало известно, что с 11 марта Соединённые Штаты запрещают поставки в Россию долларовых банкнот. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.

Он пообещал преследовать вместе с союзниками по «Большой семёрке» «российских коррумпированных миллиардеров», а также членов их семей.

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