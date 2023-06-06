Чай, кофе: что еще подорожает после роста тарифов за проход проливов Турции Стоимость поставки товаров через Босфор и Дарданеллы снова выросла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грузовые суда на проливе Босфор в Стамбуле

Турция повысила тарифы за проход судов через Босфор и Дарданеллы. Перевозить каждую тонну груза станет дороже более чем на 8%. Какие товары Россия экспортирует через турецкие проливы, а какие получает, и вырастут ли цены — в материале NEWS.ru.

За что Турция повысит плату

С 1 июля Турция поднимет тарифы за перевозку грузов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%. Если раньше перевозка одной тонны груза стоила $4,08, то со следующего месяца пошлина вырастет до $4,42. Это плата за работу маяков, санитарных и спасательных служб, обеспечивающих безопасность судов.

Тарифы взимаются в рамках конвенции Монтре, принятой в одноименном швейцарском городе в 1936 году. Она восстановила контроль Турции над двумя проливами, соединяющими Черное море с Мраморным и Средиземным.

Повышала ли Турция тарифы раньше

Несколько десятилетий тариф на провоз тонны груза через проливы равнялся всего лишь $0,8. Но в октябре 2022 года Турция решила поднять тариф сразу в пять раз — так он стал равен $4,08.

В результате в этом году доход Турции от прохода судов через проливы может составить $900 млн против $160–170 млн в среднем в предыдущие годы, сообщают турецкие журналисты.

Что перевозят через проливы

Как ранее писала «Комсомольская правда», из России через проливы везут зерно, муку, семена, промышленные товары и оборудование, запчасти для обрабатывающей промышленности, автотранспорт (в основном грузовики), сельхозтехнику, оборудование для нефтедобычи, офисную мебель и потребительские товары.

В Россию завозят чай, кофе, фрукты, сахар, сухофрукты, орехи, одежду, обувь, мебель, ткани, хлопок, запчасти и промышленное оборудование.

Через проливы также идет около 15% поставок нефти из России и энергоресурсы из Казахстана.

Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как рост пошлин повлияет на цены товаров

Как уже сказано выше, основное повышение тарифов произошло в октябре прошлого года. Тогда эксперты говорили, что продукты, которые завозят в Россию через Босфор и Дарданеллы, подорожают на 15%.

Новое повышение тарифов тоже приведет к росту оптовых цен, рассказал NEWS.ru макроэкономист Владимир Рожанковский. Применение новых тарифов будет раскручивать инфляцию, говорит эксперт.

Гендиректор транспортной компании «ЕвроТрансЭкспедиции» Кирилл Рассадкин подтверждает: повышение пошлин может привести к росту стоимости доставки, а значит, и конечных цен на товары.

Пока не известно, на сколько подорожают товары. Даже при пятикратном повышении тарифов в прошлом году глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев не ждал заметного подорожания самой продукции. Если проход одного судна стоил условно $10 тыс., а с октября 2022 подорожал до $50 тыс., но товара на нем было на сотни миллионов долларов, то повышение пошлин вряд ли приведет к заметному подорожанию самих товаров, отмечал депутат.

Таким образом, можно сделать вывод: чем дороже перевозимый товар, тем меньше будет заметно повышение пошлины на его перевозку. И наоборот.

Почему Турция повышает тарифы

Турция не повышала пошлины несколько десятилетий, но сегодня многие страны мира переживают сильную инфляцию, и Турция — в том числе. Стране нужны новые поступления в бюджет.

В то же время, добавляет Рожанковский, Турция пользуется повышением своей роли в геополитике, так как выступает посредником и гарантом заключения зерновой сделки между Россией и Украиной. В результате кукурузой и пшеницей обеспечиваются Африка, Ближний Восток, Азия и Евросоюз. Поэтому повышением тарифов Турция «посадила на крючок» те торговые компании, у которых нет альтернатив Босфору и Дарданеллам.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Что еще Турция делала со своими проливами

В начале декабря прошлого года 19 танкеров с нефтью из Казахстана и один танкер с нефтью из России застряли в проливах Турции. Именно тогда вступили в силу западные санкции, которые запрещали западным компаниям страховать суда с российской нефтью, если она продается по цене ниже установленного потолка в $60 за баррель. А Анкара требовала именно страховку.

Казахстанская нефть под санкции не подпадает, но власти Турции подозревали, что ее тоже отгружали с Черноморского побережья России, сообщало агентство Bloomberg. Правда, Financial Times в то же время писало, что задержке подверглись суда с западными страховками, а суда с документами от российских страховщиков пропускали через турецкие воды.

Чиновники США и Великобритании тогда обратились к властям Турции с просьбой пересмотреть свой подход. Но затор рассосался только через неделю.

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