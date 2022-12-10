Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах Турция потребовала от США документы о страховке судов с нефтью для прохода через проливы

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Представители Анкары в переговорах с США по поводу пробки из нефтяных танкеров в турецких проливах потребовали от Вашингтона предоставить документы о страховке судов, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Собеседник агентства отметил, что замглавы МИД Турции Седат Онал и замминистра финансов США Уолли Адейемо провели телефонный разговор.

Онал обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы, после заявления компаний по защите и возмещению убытков (Protection and Indemnity Insurance, P&I) о том, что страхование P&I для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным, — сообщил источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что у берегов Турции образовалась пробка из 26 танкеров. На борту кораблей находилось 23 млн баррелей нефти из Казахстана. В агентстве уточнили, что суда не смогли пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

До этого о пробке, образовавшейся на входе в Босфор, писала Financial Times. По данным газеты, пробка образовалась после начала действия ценовых ограничений на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.