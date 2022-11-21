Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, одобрившие «потолок цен»

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Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок», сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно-ориентированным партнерам или будет сокращать добычу. По его мнению, политизация энергетики чревата дефицитом ресурсов, передает РИА Новости.

Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи, — сказал Новак.

Франция и Великобритания ранее выступили за снижение цен на энергоносители и установление потолка цен на нефть. Главы МИД двух стран Катрин Колонна и Джеймс Клеверли договорились укреплять двустороннее сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США и их союзники пришли к договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен. Так, по данным издания, ограничение не будет касаться перепродажи сырья на суше после его доставки морем.