Турция увеличивает плату за проходы через черноморские проливы «Айдынлык»: Турция повысит плату за проход через Босфор и Дарданеллы на 8,3%

Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

Турция с 1 июля повысит плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8,3%, сообщает «Айдынлык» со ссылкой на решение профильного ведомства. Издание отмечает, что стоимость этих сборов в октябре 2022 года увеличили в пять раз.

Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы, — подчеркивается в публикации.

Со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в зоне проливов, сумма сборов рассчитывается на основе золотого франка. В тот момент золотой франк приравняли к $0,8, в октябре 2022 года стоимость выросла до $4,08. Теперь она будет повышена до $4,42. Доход, получаемый только за пересечение проливов, должен достигнуть $900 млн в год.

Ранее сообщалось, что представители Анкары на переговорах с США по поводу пробки из нефтяных танкеров в турецких проливах потребовали от Вашингтона предоставить документы о страховке судов. Пробка из 26 танкеров у берегов Турции образовалась после начала действия ценовых ограничений на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.