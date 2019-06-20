Правительство может обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Проработать такую возможность поручил вице-премьер Алексей Гордеев. Идею поддерживают виноделы и Минсельхоз, готовый проработать её с заинтересованными ведомствами и общественными организациями. У рестораторов она вызывает вопросы, а вот опрошенные News.ru эксперты не видят в ней ничего плохого.
Предложение прозвучало на совещании от 10 июня по развитию отечественного виноделия. О результатах работы над ним Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить в правительство до 18 июля. Как пишет «Коммерсант», идея не новая: она обсуждалась в Краснодарском крае при Александре Ткачёве, который занимал пост губернатора региона в 2001–2015 годах до перехода на должность главы Минсельхоза.
По словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, введение такого обязательства для ресторанов на федеральном уровне позволит побороть сложившийся стереотип, что в РФ не производится качественное вино. В свою очередь, владелец Novikov Group Аркадий Новиков отмечает, что подобных мер сегодня нет нигде в мире. По его мнению, российское вино должно конкурировать с импортным естественным образом, прежде всего ценой и качеством, а не с помощью административных рычагов.
Туристы наверняка отреагируют
Практика поддержки своих производителей существует в большинстве стран мира, говорит старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. Например, рассказывает он, в Германии в пивных отделах супермаркетов высятся до самого потолка ящики с пенным напитком, сопровождаемые огромной надписью: «Попробуйте пиво нашей земли». Что касается России, то решение выделять отечественные вина в меню может обрести особую актуальность для ресторанов, расположенных в туристических зонах — в Москве, в Санкт-Петербурге, в городах Золотого кольца. Повлияет ли это на продажи — вопрос. Но туристы наверняка отреагируют, они в массе своей люди любознательные.
Абсолютно ничего плохого
Обеспечение конкурентного преимущества для отечественной продукции на внутреннем рынке — это, безусловно, положительная инициатива, говорит исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. На его взгляд, в том, чтобы выделить жирным шрифтом в меню или вынести на отдельную страницу российские вина, нет абсолютно ничего плохого. Чего нельзя сказать об идее сбора на импортные вина, который неминуемо переляжет на конечного потребителя, на россиян. А те в итоге не смогут позволить себе узнать вкуса хороших зарубежных вин.
Напомним, ввести сбор на импортные вина предложил в 2018 году бизнес-омбудсмен Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в стране производителей игристых вин «Абрау-Дюрсо». Предполагалось, что полученные средства, до 30 млрд рублей в год, будут направляться на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд рублей. Но инициатива Титова так и не получила продолжения.
Меры господдержки
В конце мая премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Эта мера, вступающая в силу с 1 июля, введена для развития отечественного виноградарства и виноделия, пояснили в правительстве. Ограничение не распространяется на те импортные вина, что продаются в магазинах или доступны в точках общественного питания. Сама возможность ввести его регулируется федеральным законом от 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По словам руководителя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, примерно с 2012 года государство помогает российским виноделам достаточно активно. Это касается и финансовой поддержки, и предоставления площадей под виноградники.