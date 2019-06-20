Правительство может обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Проработать такую возможность поручил вице-премьер Алексей Гордеев. Идею поддерживают виноделы и Минсельхоз, готовый проработать её с заинтересованными ведомствами и общественными организациями. У рестораторов она вызывает вопросы, а вот опрошенные News.ru эксперты не видят в ней ничего плохого.

Предложение прозвучало на совещании от 10 июня по развитию отечественного виноделия. О результатах работы над ним Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить в правительство до 18 июля. Как пишет «Коммерсант», идея не новая: она обсуждалась в Краснодарском крае при Александре Ткачёве, который занимал пост губернатора региона в 2001–2015 годах до перехода на должность главы Минсельхоза.

По словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, введение такого обязательства для ресторанов на федеральном уровне позволит побороть сложившийся стереотип, что в РФ не производится качественное вино. В свою очередь, владелец Novikov Group Аркадий Новиков отмечает, что подобных мер сегодня нет нигде в мире. По его мнению, российское вино должно конкурировать с импортным естественным образом, прежде всего ценой и качеством, а не с помощью административных рычагов.

Туристы наверняка отреагируют

Практика поддержки своих производителей существует в большинстве стран мира, говорит старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. Например, рассказывает он, в Германии в пивных отделах супермаркетов высятся до самого потолка ящики с пенным напитком, сопровождаемые огромной надписью: «Попробуйте пиво нашей земли». Что касается России, то решение выделять отечественные вина в меню может обрести особую актуальность для ресторанов, расположенных в туристических зонах — в Москве, в Санкт-Петербурге, в городах Золотого кольца. Повлияет ли это на продажи — вопрос. Но туристы наверняка отреагируют, они в массе своей люди любознательные.

Важен ещё вопрос конкурентной цены — нельзя выставлять импортные, скажем, французские вина по цене российских. Если цена будет одинаковой, понятно, что посетители ресторанов предпочтут «Шато» крымской «Массандре». Сергей Дроздов старший аналитик «Финам»

Абсолютно ничего плохого

Обеспечение конкурентного преимущества для отечественной продукции на внутреннем рынке — это, безусловно, положительная инициатива, говорит исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. На его взгляд, в том, чтобы выделить жирным шрифтом в меню или вынести на отдельную страницу российские вина, нет абсолютно ничего плохого. Чего нельзя сказать об идее сбора на импортные вина, который неминуемо переляжет на конечного потребителя, на россиян. А те в итоге не смогут позволить себе узнать вкуса хороших зарубежных вин.

Несмотря на то что инициатива с дополнительным сбором может поддержать российский сегмент виноделия, произойдёт это за счёт ущемления свобод граждан, а это не равноценный обмен. Дмитрий Гелемурзин исполнительный директор Goldman Group

Напомним, ввести сбор на импортные вина предложил в 2018 году бизнес-омбудсмен Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в стране производителей игристых вин «Абрау-Дюрсо». Предполагалось, что полученные средства, до 30 млрд рублей в год, будут направляться на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд рублей. Но инициатива Титова так и не получила продолжения.

Меры господдержки

В конце мая премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Эта мера, вступающая в силу с 1 июля, введена для развития отечественного виноградарства и виноделия, пояснили в правительстве. Ограничение не распространяется на те импортные вина, что продаются в магазинах или доступны в точках общественного питания. Сама возможность ввести его регулируется федеральным законом от 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По словам руководителя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, примерно с 2012 года государство помогает российским виноделам достаточно активно. Это касается и финансовой поддержки, и предоставления площадей под виноградники.