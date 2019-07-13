https://static.news.ru/photo/82b83ce4-a51d-11e9-8b25-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Даже резкое снижение доходов не заставит жителей России отказаться от покупки мороженого, говорится в исследовании, проведённом сервисом по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

По словам гендиректора компании Романа Майстера, в настоящее время россияне всё чаще стали экономить на товарах, которые выходят за рамки повседневного спроса, но отказаться от мороженого, которое не является продуктом первой необходимости, так и не смогли.

В летнее время спрос на это лакомство традиционно возрос. Так, 56% россиян признались, что покупают мороженое каждую неделю, а 21,9% граждан не отказывают себе в этом продукте дважды в неделю. Ещё 8,5% респондентов признались, что балуют себя лакомством три раза в неделю, а 4% — могут съесть до 10 порций мороженого еженедельно.

На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять, — цитирует РИА Новости слова Майстера.

Ранее News.ru писал о том, что по данным Росстата, средняя цена сливочного мороженого в мае текущего года оказалась выше, чем за аналогичный период прошлого года на 7,2%, а по сравнению с маем 2017-го — на 13%, до 433,2 рубля за 1 кг. За последние семь лет стоимость летнего десерта удвоилась. Сегодня в Федеральной службе госстатистики учитывают только сливочное мороженое в килограммах.